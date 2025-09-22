La Universidad de Jaén investigará el potencial del digestato para la restauración de los suelos del olivar

JAÉN 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) y la empresa Naturmet han firmado un contrato de colaboración para investigar el potencial del digestato como elemento de restauración del carbono orgánico en los suelos de olivar típicamente deficitarios en materia orgánica.

El digestato es un subproducto que se genera en el proceso de digestión anaerobia en una planta de biometano. La empresa Naturmet tiene precisamente como objeto social la producción de biometano y promueve la instalación de varias plantas de biometano (gas natural) en Andalucía.

La colaboración consistirá en la valorización del digestato como enmienda orgánica para el suelo del olivar, lo que constituiría una solución sostenible y de economía circular al proceso de generación de biometano en la región. En este sentido, esta investigación plantea la evaluación de la viabilidad del digestato para la germinación, emergencia y crecimiento temprano de las especies vegetales y para el potencial de regeneración del suelo mediante enmienda orgánica.

Para ello se ensayarán diferentes especies anuales siguiendo los estándares descritos en las normas ISO 11269-1 e ISO 11269-2. Dicha investigación será realizada en las instalaciones de la Unidad de Biología vegetal y Ambiental del Centro de Instrumentación Científico Técnica (CICT) de la Universidad de Jaén.

De manera adicional se ensayará este sustrato en dos variedades de olivo, picual y arbequina. En este caso la variable respuesta será el crecimiento vegetal y desarrollo de las raíces. En ambos casos, la viabilidad del sustrato se valorará en fase sólida y líquida y se cuantificará el total de polifenoles de ambas fases para todas las muestras. El estudio tiene una duración de seis meses.

Los responsables de esta investigación serán Antonio José Manzaneda Ávila, profesor titular de la Universidad de Jaén, adscrito al área del Ecología, y Julio Calero González, profesor titular de Universidad adscrito al Departamento de Geología (área de Edafología) de la Universidad de Jaén.

Manzaneda ha incidido en un comunicado en que este residuo es una mezcla de materia orgánica y agua y tiene "un potencial enorme" para usarlo como enmienda orgánica en la agricultura a nivel local y regional, "lo que sería muy conveniente dado el pobre contenido en materia orgánica que tienen los suelos del olivar".

"El digestato puede aportar nutrientes esenciales: nitrógeno, fósforo, potasio, para las plantas y mejora la estructura del suelo. Sin duda un potencial que merece la pena explorar, ya que puede integrarse en planes de agricultura regenerativa y economía circular", ha expuesto.

Por su parte, el director nacional de Biometano de Naturmet, Darío Pérez, ha señalado que, dada la naturaleza de las materias primas donde se lleva a cabo la digestión anaerobia, "no existen metales pesados ni impurezas ya que no proceden de lodos de depuradoras de aguas urbanas ni industriales".

La UJA ofrecerá su colaboración a través de personal académico adscrito al Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología, Área de Ecología y del Área de Edafología y a través de su Instituto Universitario de Investigación en Olivar y Aceites de Oliva (INUO), que lideran varios proyectos europeos relacionados con la salud del suelo y del olivar (Soil O-Live, LivingSoiLL- Living Lab Andaluz).