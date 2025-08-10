Amor (ATA), sobre las cuentas del Estado de 2026: "Si no hay presupuestos hay que convocar elecciones"

SEVILLA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha lamentado "la inestabilidad y la incertidumbre" que vive España en materia presupuestaria, situación que afecta directamente al colectivo de autónomos, llegando incluso a afirmar que "si no hay Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2026, hay que convocar a elecciones".

En una entrevista concedida a Europa Press, el también vicepresidente de la CEOE ha añadido que no se pueden seguir prorrogando presupuestos de la anterior legislatura. "Que no tengamos presupuestos es una anomalía democrática", ha advertido, para añadir que genera "falta de confianza e incertidumbre".

"Las empresas y los autónomos no se sienten cómodos para realizar su actividad en una situación política de inestabilidad", ha explicado.

Además, Amor ha incidido en el "exceso de casos de corrupción" que se están viviendo en torno a la política, una situación que está generando, a su juicio, "desconfianza, incertidumbre y desinversion". "Es muy complicado en un momento de incertidumbre invertir y estamos viendo que la inversión extranjera se está frenando", ha advertido.

De igual manera, ha criticado "la falta de claridad política" en la actualidad, lo que ha provocado "una desconfianza general" que se traduce "en incertidumbre en el tejido empresarial".

REDUCCIÓN DE JORNADA: "FRENO A LA CONTRATACIÓN"

Por otra parte, el presidente de los autónomos ha resaltado la dicotomía provocada por el Gobierno que afecta a las empresas de mayor tamaño, calificadas como "favorecidas" y a autónomos o pequeñas empresas, a las que "penaliza".

Y en este marco, ha afirmado que la reducción de jornada "no solamente supone un freno a la contratación" sino que, además, "castigará" a los autónomos y pequeñas empresas "que lo van a considerar inasumible".

Incluso, ha señalado, "va a ser el autónomo el que va a tener que multiplicar su jornada laboral para cubrir las necesidades que en ese momento va a dejar su trabajador". Además, esto supondrá un coste de 12.000 millones de euros para los autónomos.

Por otro lado, Lorenzo Amor ha afirmado que el coste que supone la reducción de la jornada a 37,5 horas junto al incremento de los salarios significará un aumento del 10% en los costes laborales a soportar por los autónomos y pymes.

"En estos momentos hay muchísimas pequeñas empresas, muchos autónomos que no pueden asumir ese incremento de coste" y, a su juicio, esto afectará a sectores como el de la construcción, comercio, hostelería y agricultura.

A pesar de ello, ha insistido en que el colectivo de autónomos "no se niega a que las jornadas se tengan que ir adaptando", teniendo en cuenta que "hay que mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar", pero dentro de la negociación colectiva.

"Sector a sector, territorio a territorio, se conoce mucho mejor lo que son las especificidades de cada empresa y de cada sector", ha concluido.