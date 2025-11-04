Andalucía cuenta con más de 591.000 autónomos en septiembre, casi 1.800 más en un mes

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Andalucía cuenta con un total de 591.780 autónomos en el décimo mes del año, lo que significa 1.765 más respecto al mes anterior, según los datos señalado por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

El presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor, ha afirmado que "son datos positivos y son un poquito más elevados que los registrados en el mismo periodo de 2024 y de 2023".

España ha sumado 9.142 autónomos el mes de octubre, según los datos medios de afiliación al RETA conocidos este martes, pasando de 3.413.292 autónomos en septiembre de 2025 a 3.422.434 autónomos en octubre de 2025. Son diez las comunidades autónomas las que están tirando de este crecimiento en el último año, mientras que las otras siete comunidades "llevan prácticamente tres años perdiendo autónomos". En cifras absolutas, la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña son las que más autónomos suman en octubre.

En Andalucía, por provincias, el número de autónomos ha aumentado en todas, excepto en Cádiz (-55) y en Jaén (-15) donde se ha reducido el número de personas trabajadoras por cuenta propia respecto al mes de septiembre. Los mayores incrementos se han registrado en Sevilla (+667), Málaga (+510), Granada (+254) y Almería (+222). También han sumado autónomos Córdoba (+167) y Huelva (+15).

Según el género, ambos sexos han registrado aumentos en el mes de octubre de 2025 respecto a septiembre de este mismo año, el mayor incremento se ha registrado en el colectivo de autónomas (+0,5%), mientras que el número de autónomos ha crecido un 0,2%. Lo que en términos absolutos representa un incremento de 1.114 mujeres y de 651 varones, lo que es "un dato positivo", tal y como ha añadido Rafael Amor.

Respecto a los sectores, ha destacado los incrementos registrados en educación (+824), actividades profesionales, científicas y técnicas (+466), construcción (+364) y actividades sanitarias (+290) y crecen "la agricultura, la construcción y las actividades profesionales, científicas y técnicas, así como la educación y, por otro lado, destacar la parte negativa de la pérdida de 379 autónomos en el comercio y 562 en construcción", ha subrayado Rafael Amor, tras apuntar que "vamos a cerrar 2025 con cerca de 600.000 autónomos en Andalucía".

Si se analizan los datos respecto a septiembre de 2024, se observa que Andalucía ha ganado más de 7.000 autónomos (7.832), destacando los crecimientos de Málaga (4.554) y de Sevilla (1.784). Cádiz es la única provincia que pierde autónomos en tasa interanual (-48). Las demás han registrado subidas de 654 autónomos en el caso de Granada, de 606 en Almería, de 141 en Huelva y de 116 en Jaén. Córdoba, por su parte, ha sumado solo 26 trabajadores por cuenta propia en el último año.