ATA pone en marcha su 'Oficina en ruta', que recorrerá diez municipios de Almería hasta el día 24

ATA ofrece asesoramiento gratuito con su 'Oficina en ruta' en Almería. - ATA

ALMERÍA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

ATA Andalucía ha puesto en marcha este lunes en Almería su 'Oficina en ruta', un servicio gratuito de atención para autónomos, que va a recorrer distintos municipios de la provincia en dos fases hasta el próximo 24 de junio.

El objetivo de este servicio es acercar el asesoramiento personalizado a los autónomos que residen en localidades de menos de 20.000 habitantes y facilitar el acceso a información sobre trámites administrativos, fiscalidad, ayudas y recursos disponibles, así como resolver las dudas que puedan tener en cualquier materia relacionada con el trabajo por cuenta propia.

Este servicio, según ha indicado ATA en una nota, se enmarca dentro del proyecto que desarrolla junto a la Diputación en el marco de la acción 'Atención Almería' y es totalmente gratuito para todos los trabajadores autónomos y emprendedores de las localidades o alrededores.

La acción se ha iniciado este lunes en horario de mañana en el centro de usos múltiples de Gádor y sigue en horario de tarde en el centro de empleo de Huércal de Almería. El horario de atención es de 10,00 a 13,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas.

Así, la 'Oficina en ruta' va a continuar con su asesoramiento este martes 9 de junio en horario de mañana en Garrucha y por la tarde en Antas, mientras que la mañana del día 10 estará en el Ayuntamiento de Pulpí.

De cara a la segunda fase, estará en horario de mañana en el Molino del Perrillo de Berja la mañana del 22 de junio y en la Casa de la Cultura de Viator por la tarde, mientras que el día 23 viajará a Fines por la mañana y a Tíjola por la tarde. La experiencia finalizará en Serón el día 24 de junio.