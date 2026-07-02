El Congreso 'Concilia & Emprende' reúne en Córdoba a líderes institucionales y empresariales para pedir conciliación

Congreso Internacional 'Concilia & Emprende', organizado por la Asociación de Jóvenes Empresarios de Andalucía (AJE Andalucía) y el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec) en el Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO. - AJE

CÓRDOBA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Córdoba se ha convertido este jueves en epicentro del debate sobre conciliación y emprendimiento con la celebración del Congreso Internacional 'Concilia & Emprende'. Organizado por la Asociación de Jóvenes Empresarios de Andalucía (AJE Andalucía) y el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec) en el Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO), la cita ha congregado a expertos, instituciones y empresas con un objetivo claro: abordar el desafío de lograr un equilibrio real y sostenible entre la vida familiar y el liderazgo empresarial.

Durante la inauguración, la secretaria general de AJE Andalucía, Ángela Cremades; la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento y presidenta del Imdeec, Blanca Torrent; la presidenta de AJE Córdoba, Esther Capitán, y la directora de la Oficina de Transferencia del Conocimiento de la UCO, Nuria Barbarroja, han coincidido en "la necesidad de impulsar medidas de conciliación acordes a los tiempos actuales, esenciales para compaginar con éxito el desarrollo del negocio y la vida familiar".

Cremades ha reseñado que los autónomos no piden "privilegios", sino que exigen "los mismos derechos". En este sentido, ha reclamado "reformas tangibles en el marco estatal, como la equiparación real de las prestaciones por lactancia, la flexibilización de los permisos por nacimiento o mecanismos ágiles para la contratación de sustituciones", entre otros. "Con la campaña '#YoTuveQueElegir' y este congreso queremos promover un compromiso político real y un cambio normativo que permita hacer crecer los negocios sin sacrificar la vida personal y familiar", ha defendido.

Por su parte, Torrent ha explicado que "apoyar a quienes emprenden es apostar por el futuro de Córdoba, porque detrás de cada nueva empresa hay mucho más que una idea de negocio: hay ilusión, esfuerzo, talento y una enorme capacidad para generar empleo, innovación y desarrollo económico".

Asimismo, Capitán ha remarcado el orgullo de traer este encuentro a Córdoba como "una oportunidad estratégica para que las pymes modernicen su gestión, retengan el talento joven y atraigan inversiones gracias a la suma de fuerzas entre instituciones y jóvenes empresarios".

SOLUCIONES Y EXPERIENCIAS DESDE EL ÁMBITO EMPRESARIAL

La jornada ha arrancado con la conferencia inaugural de Miguel Ángel Díaz, socio del Departamento Laboral de Garrigues y profesor de San Telmo Business School. Bajo el título 'Conciliar para liderar: nuevos modelos empresariales con equilibrio humano', Díaz ha analizado cómo las políticas de flexibilidad y los entornos saludables mejoran directamente la competitividad y las relaciones laborales dentro de las empresas.

Posteriormente, el congreso ha dado voz al tejido empresarial joven en una mesa redonda que ha expuesto casos de éxito reales. En este panel han participado Juan Jurado, COO y partner de Silbon; Candela Luque, CEO del Complejo Turístico Rural Molino la Flor, Villa Sandía y franquicias Eroski City; Laura Luque, gerente de Grupo Sercolu, y Daniel Fernández, CEO de 3DALIA y de la 'startup' de salud Suenia, quienes han compartido sus herramientas prácticas para afrontar los problemas de conciliación en sus organizaciones y fomentar el bienestar en las mismas.

El bloque central ha contado con un fuerte respaldo institucional en el panel 'Qué apoyo existe para conciliar en el emprendimiento joven'. En este espacio han debatido, junto a Ángela Cremades, la gerente del Imdeec, María Luisa Gómez; la delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta, María Dolores Gálvez; la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad, Dolores Sánchez, y la vicepresidenta del Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba (FEPC), Antonia Nieto.

El cierre del evento ha corrido a cargo de la psicóloga general sanitaria y fundadora de Cimente Psicología, Elvira de Céspedes, con la sesión 'Cómo cuidar al que lidera'. De Céspedes ha ofrecido a los asistentes herramientas para reducir el desgaste emocional y gestionar la presión diaria que supone sostener un negocio y una familia al mismo tiempo.

Con el Congreso Concilia & Emprende, AJE Andalucía e Imdeec consolidan una alianza estratégica para seguir impulsando proyectos que modernicen y fortalezcan el tejido empresarial joven, compuesto en la región por más de 2.300 empresarios y 3.200 empresas.