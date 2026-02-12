Empleo destina 128 millones de euros en 2025 a fortalecer el trabajo autónomo en Andalucía. - JOAQUÍN CORCHERO/ PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha destinado durante el ejercicio 2025 un total de 128 millones de euros en ayudas directas, incentivos a la contratación, programas de formación y medidas de acompañamiento empresarial destinadas a fortalecer el trabajo autónomo y a impulsar la creación de empleo en Andalucía.

Según ha informado la Junta en una nota, este esfuerzo inversor se enmarca en el principal instrumento de apoyo al sector, el Plan Estratégico Andaluz del Trabajo Autónomo de Andalucía (Peata), que cuenta con una inversión global de 386 millones de euros hasta 2027.

Durante la sesión de control al Gobierno andaluz celebrada en el Parlamento de Andalucía, la consejera de Empleo, Rocío Blanco, ha detallado las principales actuaciones desarrolladas en el último año que han contribuido a que Andalucía siga liderando el emprendimiento en el país con un total de 589.814 trabajadores autónomos.

En este contexto, la consejera ha destacado dos medidas por su impacto directo en el fortalecimiento del autoempleo: la Cuota Cero y las nuevas ayudas al Inicio de actividad, dos incentivos compatibles que actúan de una manera complementaria. En el caso de la Cuota Cero, durante 2025 se han ejecutado un total de 23,5 millones de euros, importe que ha beneficiado a 22.574 trabajadores autónomos, al reducir la carga de las cotizaciones a la Seguridad Social en las primeras etapas de la actividad.

Por su parte, las ayudas al Inicio de actividad han alcanzado en el mismo ejercicio una ejecución de 73,1 millones de euros, permitiendo respaldar la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales y beneficiando a 16.311 trabajadores autónomos en toda la comunidad.

Igualmente, Blanco ha destacado --por su alcance económico e impacto en la generación de empleo-- medidas como el programa de incentivos a la contratación Emplea-T, que ha supuesto la concesión de 26,5 millones de euros y favorecer la formalización de 2.060 contratos. A ello se suma una Formación Profesional para el Empleo pionera y específica para este colectivo, cuya convocatoria 2025 ha contado con una dotación de 875.616,50 euros, que permitirán formar a más de 2.400 trabajadores autónomos.

A ello se suman los tres millones de euros destinados al fortalecimiento de las asociaciones profesionales del trabajo autónomo, así como las 100 ayudas para proyectos de prevención de riesgos laborales, con una inversión de 998.874,13 euros, y las acciones de asistencia técnica e información también en PRL, por importe superior a los 50.000 euros.

Por último, estas líneas se completan con otras iniciativas orientadas a visibilizar y analizar la realidad del colectivo como los Premios al Trabajo Autónomo y el Observatorio del Trabajo Autónomo.