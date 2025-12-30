La Junta de Andalucía activa la Carpeta Empresas y Autónomos, que permite acceder a 420 procedimientos distintos

El consejero de Industria, Energía y Minas y presidente de la Agencia Digital de Andalucía, Jorge Paradela, en una foto de archivo. - María José López - Europa Press

SEVILLA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno andaluz ha tomado conocimiento en su reunión de este martes, 30 de diciembre, de la puesta en marcha del nuevo servicio de administración digital 'Carpeta Empresas y Autónomos', una aplicación móvil y una plataforma 'on line' desarrollada por la Agencia Digital de Andalucía (ADA), entidad adscrita a la Consejería de Industria, Energía y Minas que dirige Jorge Paradela, que funciona como un punto de acceso único para la gestión de trámites y comunicaciones entre pymes, grandes empresas y autónomos y la Junta de Andalucía.

La aplicación, disponible en versión web y móvil para iOS y Android, cuenta con un "alto grado de personalización" que permite que los usuarios gestionen en un único espacio todos los trámites relativos a sus empresas de forma "fácil e intuitiva", según se valora en la referencia del Consejo de Gobierno.

En total, el servicio permite acceder a expedientes de 420 procedimientos distintos y "se alinea con los objetivos de simplificación administrativa, digitalización y proximidad promovidos por el Gobierno" del PP-A de Juanma Moreno "para mejorar la competitividad del tejido empresarial andaluz".

Entre ellos, se encuentra la recepción de alertas para que no se pase el plazo de presentación del IVA o el IRPF; la consulta del estado de las obligaciones con la Agencia Tributaria o la Seguridad Social; el acceso y descarga de todos los certificados, como el de estar al corriente de pago para las subvenciones; la consulta de las deudas y el pago directamente desde el móvil; el seguimiento del estado de los expedientes y trámites con la Junta de Andalucía, y recepción de avisos cuando llegue el momento de renovar o modificar documentos.

Desde la Junta subrayan que este servicio está "adaptado íntegramente a las necesidades reales de los empresarios y los autónomos", ya que se ha desarrollado mediante un proceso participativo en el que una representación del tejido empresarial ha validado de forma progresiva los diferentes prototipos y funcionalidades, lo que --según agregan desde el Gobierno andaluz-- permite "garantizar un resultado final útil y en línea con los requerimientos del sector, y garantizan la usabilidad, la orientación al usuario y el carácter innovador del servicio".

Cada usuario puede gestionar en una sola cuenta sus sociedades, alternando entre ellas "de forma fácil e intuitiva". El acceso puede realizarse mediante certificado electrónico o a través de un código QR generado previamente. Una vez registrada la cuenta, la autenticación puede completarse mediante sistemas biométricos habituales como huella dactilar o reconocimiento facial.

Es "fácilmente descargable" desde los propios 'markets' de cada dispositivo o desde la web de la herramienta, y ha sido diseñada con una "alta capacidad de personalización", permitiendo a cada usuario configurar accesos directos, expedientes favoritos, consentimientos o suscripciones a procedimientos.

E incorpora un mecanismo de notificaciones automáticas que alertan al usuario de citas, plazos y eventos previamente marcados como relevantes, "favoreciendo una comunicación proactiva y evitando retrasos".

Además, pone a disposición recursos de interés como buscadores de ayudas y programas orientados a la competitividad empresarial, junto con una sección de asistencia que incluye preguntas frecuentes y formularios de contacto.

Finalmente, incorpora un espacio específico para la verificación del estado de las obligaciones de la empresa con la administración, indicando si se encuentra al corriente y, en caso contrario, el motivo.

Este apartado incluye información relativa a la Agencia Tributaria de Andalucía, la Agencia Tributaria del Estado, deudores tributarios, régimen de 'minimis' y Seguridad Social, ofreciendo enlaces directos a las sedes electrónicas correspondientes para esas situaciones.

PRÓRROGA DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DIGITAL

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación y prórroga del Plan de Capacitación Digital de Andalucía 2022-2025, extendiendo su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

El propósito es "consolidar las iniciativas ya en curso y asegurar el desarrollo de las pendientes, manteniendo su plena coherencia con los marcos de financiación europeos", como el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), según han explicado desde el Ejecutivo andaluz.

Esta actualización, según detalla la Junta, ha conllevado la revisión de más del 75% de las iniciativas iniciales, resultando en un total de 41 acciones, e incluye la reformulación de los indicadores de impacto y la optimización del modelo de gobernanza para una gestión "más ágil y eficaz".

Asimismo, en el ámbito de la seguridad digital, el Consejo de Gobierno ha acordado prorrogar la aplicación de la Estrategia Andaluza de Ciberseguridad 2022-2025 al ejercicio 2026, decisión que "se justifica por la relevancia que tiene la ciberseguridad en el contexto europeo y por la necesidad de completar proyectos en curso que constituyen el grueso de las actividades en esta materia", como los asociados al Programa Redes Territoriales de Especialización Tecnológica (Retech), cuya vigencia se extiende hasta finales de 2026, según han explicado desde la Junta en la referencia del Consejo de Gobierno.