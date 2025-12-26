El PP de Jaén insta a la Diputación a recuperar sus ayudas específicas para autónomos

Archivo - El diputado del PP en la Diputación de Jaén Roberto Moreno. - PP DE JAÉN - Archivo

JAÉN 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en la Diputación de Jaén ha reclamado a esta administración que recupere "sus ayudas específicas a autónomos, suprimidas hace dos años".

Una demanda que planteará en el próximo pleno a través de una moción, en la que también solicitará poner en marcha "el Programa de Sucesión y Relevo Generacional de Autónomos, Artesanos y Comercios aprobado en pleno en marzo de 2023 por mayoría absoluta".

Así lo ha indicado este viernes en una nota el diputado 'popular' Roberto Moreno, quien ha explicado que más de 42.700 personas cotizan en la provincia de Jaén en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, "con un balance interanual positivo", ya que "tiene 272 trabajadores por cuenta propia más que hace un año, aunque su crecimiento está por debajo de la media andaluza".

"Muchos de ellos son pequeños comerciantes, hosteleros, profesionales y emprendedores que sostienen buena parte del tejido económico y social de nuestros barrios", ha afirmado, no sin considerar que se están viendo perjudicados por las políticas del Gobierno de España.

En este sentido, ha señalado que, "si Sánchez no es capaz de cuidar de los que a diario abren sus negocios, de los que luchan por crecer y crear empleo", debe hacerlo Francisco Reyes, "tanto exigiéndole a su jefe que no toree más a los autónomos como desde la propia Diputación".

Por ello, el PP llevará al pleno las citadas propuestas en una moción con la que también reclama "expresar de forma clara su rechazo al infierno fiscal y burocrático" por parte del Ejecutivo central y "su apoyo a quienes con su trabajo diario sostienen la economía local".

Entre otras cuestiones, Moreno ha aludido a la anunciada subida de cotizaciones para los autónomos, que tras una "enorme presión", se ha "visto obligado a rectificar", si bien "esta rectificación no impide que siga trasladando un incremento de las cotizaciones".

Igualmente, ha denunciado que "siguen sin materializarse" muchos de los compromisos adquiridos con los autónomos en 2023 y que suponen "mejoras fundamentales para el colectivo de autónomos en los ámbitos de protección social, pluriactividad, conciliación y simplificación burocrática".

Además, es "imprescindible que el Gobierno de España ponga en marcha el régimen de franquicia de IVA", mediante la transposición de la Directiva europea 2020/285, cuyo plazo de aplicación expiró el 1 de enero de 2025, siendo España de los pocos países de la Unión Europea que no ha cumplido con esta obligación.

Según ha comentado, esta medida permitiría que los autónomos y pequeñas empresas con una facturación anual inferior a 85.000 euros quedasen exentos de pagar y declarar el IVA, lo que "supondría un alivio directo en sus cargas fiscales y una notable simplificación administrativa", dando así "un respiro real a miles de profesionales y pequeños negocios".

"Consideramos que no es el momento de castigar más al tejido productivo, sino de acompañar, facilitar y proteger a quienes mantienen la actividad económica en momentos de incertidumbre tanto en las grandes como en las pequeñas y medianas localidades de nuestro territorio", ha recalcado el diputado provincial del PP jiennense.