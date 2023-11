Un 25% de los gaditanos usa transporte público frente al 60% que opta por vehículos privados

CÁDIZ, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El transporte público en la provincia de Cádiz es el segundo medio de movilidad escogido por la ciudadanía, aunque sólo una de cada cuatro personas optan por este servicio, el 25% frente al 60,3% que prefiere desplazarse su vehículo privado, taxi o VTC.

Ese es el resultado de la 'Encuesta Social 2023. Consumo y sostenibilidad. Hábitos y actitudes de la población andaluza' publicada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) y recogida por Europa Press, realiza entre marzo y junio de 2023 a través de encuentras telefónicas y online.

En ese sentido, preguntadas sobre los medios de transportes habituales en la movilidad diaria, las personas encuestadas en la provincia de Cádiz optan en un 3,7 por vías como vehículos de movilidad personal como patinetes eléctricos, y en un 7,4% por la bicicleta.

Esta tendencia se repite prácticamente en toda Andalucía, a excepción de Sevilla, donde el uso del transporte público se eleva al 37,2%, aunque el vehículo privado también se mantiene en niveles altos, con un 60,9%.

Entre los motivos por los que no se usa más medios de transportes públicos como los autobuses, en la provincia de Cádiz la mitad de las personas consultadas señalan que no hay servicios acordes a sus horarios (25,7%) y que hay otros medios más rápidos (24,1%).

Además, casi un 20% de los gaditanos advierten que no hay transportes públicos en su zona, por lo que no pueden hacer uso de ellos, o que las paradas están lejos de su itinerario, una opción que señalan el 13,2%. Por otra parte, un 15,5% de las encuestadas aseguran que no necesitan hacer uso de estos medios públicos de movilidad.

La falta de horarios adaptados a las necesidades de los usuarios es la opción mayoritaria en cinco de las ocho provincias andaluzas. En las otras tres (Córdoba, Huelva y Jaén), la carencia de transporte público es la primera respuesta.

Los trabajos de campo de esta encuesta se realizaron entre marzo y junio de 2023 a través de la realización de más de 5.000 encuestas telefónicas y online a personas residentes en Andalucía.