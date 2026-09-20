Abierto el plazo de inscripción para los cursos gratuitos de calderero y soldadura en Cádiz

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Cádiz. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz, a través del Instituto de Fomento, Formación y Empleo (IFEF), ha abierto el pasado viernes, 18 de septiembre, el plazo de inscripción para acceder a dos nuevos cursos gratuitos dentro del programa formativo dirigido a un "sector clave" en la Bahía como es el sector naval.

En esta ocasión, se trata de un curso de calderero de 200 horas de duración, así como otro de soldadura de 140 horas, que permitirá la obtención de certificación, en dos posiciones PC y PF por la entidad de certificación Bureau Veritas. El de calderero comenzará a impartirse el 19 de noviembre y el de soldador, el 15 de octubre.

Estos dos cursos relacionados con el sector naval, se suman a otros dos cursos en materia de prevención de riesgos laborales y sensibilización medioambiental, que comenzarán el próximo 29 de septiembre y el 19 de octubre, respectivamente. Estos cursos están dirigidos a personas que se encuentren en situación de desempleo o en situación de mejora profesional, procedentes de los sectores del metal y naval, "facilitando su adaptación a los requerimientos exigidos para poder trabajar en empresas del sector".

Estos programas están cofinanciados por la Unión Europea (UE) a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) dentro del PAI de Cádiz 'Europa Transforma nuestros barrios' con el objetivo de "fomentar el desarrollo sostenible y la cohesión económica, social y territorial de Cádiz, en el marco del Programa Operativo Plurirregional del Fondo Europeo de Desarrollo Regional".

En concreto, las solicitudes deben entregarse de forma presencial, en las instalaciones de Bóvedas de Santa Elena, en horario de 9,00 a 13,00 horas o de forma electrónica, a través de 'https://www.ifef.es/es/'. Los plazos concluyen el 7 de noviembre y el 6 de octubre, respectivamente.

Además de estos cuatro cursos gratuitos centrados en el sector naval y con plazas disponibles en la actualidad, el IFEF también mantiene abiertas las inscripciones para el programa formativo para la obtención del carnet de la clase C de camión y clase D de autobús, y el CAP para el transporte por carretera; el curso de actividades auxiliares de comercio y el curso de auxiliar de ayuda a domicilio.