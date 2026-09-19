Abierto plazo de solicitud para el uso de bóvedas destinadas a ensayos de los grupos de la cantera del Carnaval de Cádiz

Archivo - Patio de butacas del Gran Teatro Falla en una sesión de Carnaval. - EUROPA PRESS/ARCHIVO

CÁDIZ 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Municipal de Fiestas y Carnaval del Ayuntamiento de Cádiz abre este lunes, 21 de septiembre, el plazo de presentación de solicitudes para el uso de las bóvedas situadas en la calle Honduras, destinadas a los ensayos de las agrupaciones infantiles y juveniles del Carnaval de Cádiz. Los grupos interesados deben dirigir una solicitud debidamente cumplimentada y firmada a la Delegación Municipal de Fiestas y Carnaval al correo 'delegacionmunicipal.fiestas@cadiz.es'.

A partir de las inscripciones recibidas, el Ayuntamiento organizará los correspondientes turnos de ensayo, según ha concretado el Consistorio en una nota. Para ello, se tendrán en cuenta las preferencias horarias indicadas por cada agrupación. Cuando varios grupos hayan solicitado el mismo tramo horario, se aplicará el orden de presentación de las solicitudes.

Cada ensayo tendrá una duración máxima de dos horas y cada agrupación podrá utilizar las bóvedas un máximo de dos días a la semana. Los horarios disponibles serán de 17,00 a 19,00 horas, y de 19,15 a 21,15 horas. El uso de este espacio se realizará de acuerdo con las Normas de Uso de la Bóveda de la calle Honduras, aprobadas por la Junta de Gobierno Local.