Abre una nueva zona de recreo con un parque infantil y un parque canino en Cádiz

El alcalde de Cádiz, Bruno García. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García; el teniente de alcalde delegado de Mantenimiento Urbano y Medio Ambiente, José Carlos Teruel y la concejal delegada de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Cádiz, Loli Pavón, han asistido este sábado a la apertura de la nueva zona de recreo 'El Pelícano', con dos áreas diferenciadas como el parque infantil con zona de juegos y el parque canino con zona de esparcimiento.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, por un lado, se han desarrollado los trabajos del nuevo parque infantil por parte de la empresa Contenur, con un presupuesto de 134.110,12 euros. Este parque tiene una forma rectangular y la zona de juegos, con una torre tobogán, una caseta, una zona de escalada, una tirolina y un columpio doble, cuenta con unas dimensiones de 16,50 x 26,50. En este parque se han instalado zonas de descanso y ocho mesas de picnic.

Según ha precisado la Administración local, el acceso de mascotas no estará permitido en esta zona de juegos destinada a niños de hasta catorce años. Otra de las actuaciones acometidas por parte de la delegación de Mantenimiento Urbano en este espacio situado en el foso de las Puertas de Tierra ha sido la mejora del parque canino ya existente, donde también se han incorporado tres mesas de picnic y zonas de descanso en el exterior de la zona vallada. Fuera de esta área canina vallada los perros siempre deberán estar atados.

Además, también con cargo al pliego de Mantenimiento Urbano se han acometido otras actuaciones como la instalación de verjas en los accesos para que este espacio pueda permanecer cerrado por la noche. En este sentido, se ha tenido en cuenta el acceso a la estación de trenes por la rampa, que se abrirá a partir de las 5,30 horas aproximadamente. Precisamente en esta trampa se ha colocado una nueva barandilla "para garantizar la seguridad a los usuarios".

Desde Mantenimiento Urbano también se ha resanado todo el lienzo de la muralla que da a Bahía Blanca y se han reformado las balconadas que dan a este espacio. Además, se ha sustituido toda la solería que estaba en mal estado y se han colocado papeleras en todo el recinto para mantener limpia la zona.

Por parte de la delegación municipal de Parques y Jardines también se han realizado varios trabajos como el desbroce de todo el jardín superior del parque, la colocación de césped en el recinto y la plantación de arbustos y nuevas plantas. Todo ello ha supuesto un coste de más de 36.000 euros.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Bruno García, ha asegurado que "recuperamos un nuevo espacio en la ciudad para el uso y disfrute por parte de las familias gaditanas". Asimismo, ha añadido que "este espacio está junto a un BIC como son las Puertas de Tierra, donde también hemos recuperado su Torreón y el paseo superior y donde está programada una rehabilitación integral de toda la fachada".

En definitiva, para el alcalde "es un día muy importante ya que seguimos recuperando para los gaditanos espacios que estaban en desuso en la ciudad como era el caso del castillo de San Sebastián, la Casa del Obispo, el Baluarte del Orejón, el espacio Entrecatedrales o el Torreón y el paseo superior de las Puertas de Tierra".