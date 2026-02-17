Un acertante en Jerez de la Frontera (Cádiz) se lleva un premio de un millón del Euromillones

Archivo - Un hombre y una mujer compran lotería en una Administración. Imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El sorteo del Euromillones celebrado este martes, 17 de febrero, ha dejado un premio de un millón de euros en Jerez de la Frontera (Cádiz), según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el boleto acertante de 'El Millón', con código XVG09570, ha sido validado en el despacho receptor número 42.055 de la localidad gaditana, situado en Plaza Constitución.

En el sorteo de Euromillones de este martes no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco más dos). Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco más uno), el fondo de premios destinado a esta categoría incrementa el de la inmediata inferior.