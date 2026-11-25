Alejandro Gutiérrez y Lorena Garrón, candidatos de Adelante Andalucía, con representantes de la Federación Vecinal de La Línea. - ADELANTE ANDALUCÍA

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

Los candidatos de Adelante Andalucía al Congreso por la provincia de Cádiz, Alejandro Gutiérrez y Lorena Garrón, han situado los derechos de las personas trabajadoras transfronterizas entre sus principales prioridades para el Campo de Gibraltar, así como un plan estatal de inversiones para la comarca.

Tras una reunión con la Asociación Sociocultural de Trabajadores Españoles en Gibraltar (ASTEG), en una nota, los candidatos de Adelante han defendido la necesidad de garantizar seguridad jurídica, protección laboral y derechos sociales a quienes cruzan diariamente la Verja para trabajar en Gibraltar. "No podemos permitir que las personas que llevan años trabajando al otro lado de la Verja se conviertan en las grandes olvidadas de cualquier acuerdo, sus derechos no pueden quedar a expensas de negociaciones políticas", han señalado.

En este sentido, han propuesto crear una oficina estatal en La Línea que asesore y gestione las cuestiones relacionadas con las cotizaciones y las pensiones de los trabajadores transfronterizos, establecer un protocolo específico de protección ante la pérdida del empleo y garantizar que cualquier acuerdo sobre Gibraltar incluya mecanismos de protección laboral y social.

"El Gobierno tiene que estar presente en La Línea y ofrecer respuestas concretas, no basta con hablar de oportunidades económicas o de las ventajas de un acuerdo, hay que garantizar que esas oportunidades se traduzcan también en derechos y mejores condiciones de vida para la gente de aquí", ha insistido Gutiérrez.

En el marco de su visita a La Línea, los candidatos también han mantenido un encuentro con representantes de la Federación Linense de Asociaciones Vecinales de La Línea para conocer de primera mano las necesidades y problemáticas que afectan a los distintos barrios de la ciudad centrados en la recuperación de la costa del Paseo Marítimo de la Atunara, soluciones a la infravivienda de los barrios aledaños y la recuperación del antiguo hospital de San Bernardo abandonado desde 2018.

Gutiérrez ha destacado la importancia de escuchar al movimiento vecinal y contar con sus reivindicaciones a la hora de plantear soluciones. "Los barrios llevan demasiado tiempo reclamando que las administraciones estén a la altura, hay que escuchar a los vecinos, atender sus necesidades y garantizar servicios públicos, infraestructuras y espacios dignos en todos los barrios, no solamente en las zonas más visibles de la ciudad".

Ambos candidatos han planteado un conjunto de medidas específicas para dar respuesta a los problemas estructurales que arrastra el Campo de Gibraltar, "una comarca que necesita inversiones, empleo, mejores conexiones ferroviarias, alternativas de transporte público y garantías de protección ambiental".

Así, entre las propuestas de la formación se encuentra la puesta en marcha de un Plan Estatal de Inversiones para el Campo de Gibraltar, con partidas presupuestarias propias, un plan extraordinario de empleo, refuerzo de los servicios del Estado y una comisión parlamentaria que supervise el cumplimiento de los compromisos.

"Estamos hablando de una comarca con un enorme potencial económico y estratégico, pero que sigue arrastrando problemas históricos de desempleo, falta de inversiones e infraestructuras insuficientes", ha señalado Gutiérrez antes de argumentar que "el Campo de Gibraltar necesita un plan propio, inversiones sostenidas y actuaciones que se traduzcan en empleo y mejores condiciones de vida".

En este sentido, en materia de transportes ha considerado "prioritario acabar con el aislamiento ferroviario de la comarca", por lo que ha propuesto la electrificación y la construcción de una doble vía en la línea Algeciras-Bobadilla, con un calendario público y cerrado de ejecución, así como recuperar la conexión ferroviaria directa Algeciras-Barcelona.

La formación también ha reclamado impulsar los trenes de Cercanías en la provincia de Cádiz y desarrollar un corredor ferroviario litoral que permita conectar La Línea con el tren y establecer servicios entre Algeciras, Los Barrios, San Roque, Almoraima y Jimena, con lanzaderas a los hospitales.

Igualmente, ha planteado impulsar el tranvía entre Algeciras y La Línea, con cofinanciación estatal de un proyecto que corresponde a la Junta de Andalucía, y ejecutar la variante de la A-7 a su paso por Algeciras y San Roque para reducir los problemas derivados del intenso tráfico, especialmente de vehículos pesados.

Otro de los ejes fundamentales es la protección ambiental y de la salud pública, según han indicado, para lo cual han propuesto una moratoria a la implantación de nuevas grandes industrias contaminantes hasta que se reduzca la carga ambiental que soporta la comarca. Además, han reclamado más estaciones de medición de la calidad del aire, publicación de datos en tiempo real, sistemas de alerta para la población y sanciones efectivas cuando se incumplan los límites ambientales.