Adelante Andalucía defiende campañas electorales "con humanidad" y pide votar "lo que os salga del corazón"

Archivo - El portavoz de AdelanteAndalucía, José Ignacio García. Imagen de archivo - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha defendido este sábado en un mitin de campaña celebrado en el CEIP Carlos III de Cádiz que "las campañas electorales que merecen la pena se hacen con humanidad, que las campañas electorales que merecen la pena no son productos prefabricados". Para ello, "tenemos la inteligencia y el talento de nuestro pueblo, que tiene ideas de sobra, que tiene inteligencia de sobra y las manos con las que se hacen las cosas importantes". Además, "tenemos algo que ellos no tienen ni se puede fabricar, tenemos el corazón de nuestro pueblo".

Acompañado de la candidata al Congreso por Cádiz, María Sánchez, la parlamentaria andaluza por Cádiz, Leti Blanco, y la concejala por Cádiz, Lore Garrón, el portavoz de Adelante Andalucía ha resaltado que "estas elecciones son muy importantes y tenemos el mandato fundamental de pararle los pies a la derecha y a la extrema derecha". Es decir, "pararle los pies al fascismo". Y, "la única forma es con una izquierda diferente, con el andalucismo, con Adelante Andalucía".

En este sentido, el portavoz ha animado a "votad lo que os salga del corazón, votad lo que os salga de las tripas, votad lo que soñéis por las noches, votad lo que hubieran querido vuestros abuelos y vuestras abuelas, votad lo que hubieran querido las sufragistas que se partieron el lomo para que tuvieran derecho a voto las mujeres, votad lo que hubieran querido los trabajadores del metal de antaño, votad lo que hubieran querido la gente que ha dado su vida para que tengamos derecho a voto, votad lo que os salga de dentro".

Asimismo, José Ignacio García ha apuntado que "si de adelante Andalucía depende el próximo gobierno, la primera condición será la derogación automática de la Ley Mordaza".

En relación al voto útil, el portavoz de Adelante Andalucía ha expuesto que "no os fieis del voto útil, ni de los que hablan tanto del voto útil" y se ha referido a que "el día de las elecciones es el único día que la voz de un trabajador de la hostelería vale lo mismo que la del presidente de la patronal. Es el único día que la voz de una trabajadora de ayuda a domicilio vale lo mismo que la del dueño de una empresa explotadora".

Por último, García ha destacado: "votad coraje y esperanza, votad con esa rabia con la que el 29 de noviembre a Feijó y a Abascal los mandemos al paro y Andalucía empiece a mandar".