Adelante Andalucía defiende la protección del litoral de Cádiz para luchar contra el cambio climático

ROTA (CÁDIZ), 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato número dos de Adelante Andalucía por la provincia de Cádiz, José Ignacio García, ha defendido este sábado en el municipio de Rota la protección del litoral gaditano en la lucha contra el cambio climático.

En encuentro con miembros de la asamblea de Adelante Andalucía en Rota y de activistas de grupos ecologistas, García ha visitado la zona de los pinares y los conocidos corrales para conocer la riqueza del patrimonio natural y marino de esta localidad.

"Este encuentro nos ha permitido tratar las problemáticas medioambientales que tiene esta localidad, así como la necesidad de proteger nuestro entorno natural y nuestra costa de la especulación inmobiliaria, de la construcción desaforada, que al final sabemos que no genera empleo y que se carga nuestra tierra y nuestro litoral", ha enfatizado.

En dicho encuentro, se han conocido las propuestas de movilidad y se ha apostado por "un urbanismo sostenible para hacer una ciudad más amable con los ciudadanos y ciudadanas", criticando que desde el Ayuntamiento "no se atiendan las demandas".

"Desde Adelante Andalucía defendemos la protección de nuestro patrimonio, no sólo por su riqueza, sino por ser una medida de lucha contra la emergencia climática. No se nos puede olvidar que Andalucía y la provincia de Cádiz van a ser de los sitios donde antes van a sufrir las consecuencias del cambio climático si no lo afrontamos desde ya y con medidas de calado", ha aseverado.

Precisamente, desde los colectivos ecologistas, Loles M. Cervantes, ha hecho hincapié en que "vamos muy tarde" y, de hecho, ha advertido de que "ya se han perdido muchas especies autóctonas". Por ello, ha arengado a todas las administraciones a que "no pierdan el tiempo porque vamos tarde".