Adelante Andalucía presenta a Eugenio Ponce, el candidato "a pie de calle" para la Alcaldía de Rota (Cádiz)

ROTA (CÁDIZ), 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Eugenio Ponce ha sido elegido candidato a la Alcaldía de Rota (Cádiz) por Adelante Andalucía en un acto que ha tenido lugar en el Mercado Central de Abastos y con la presencia de la portavoz nacional de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, quien ha calificado a Ponce como "un candidato a pie de calle".

"Eugenio es un candidato que sabe lo que es levantar la baraja de su negocio cada mañana, que sabe cuáles son los problemas de sus vecinos y que lleva mucho tiempo implicándose en la política municipal desde una segunda fila", ha subrayado Rodríguez en un comunicado.

Por su parte, el portavoz parlamentario de la formación, José Ignacio García, ha destacado la "preparación y disposición" del candidato de Adelante Andalucía para el proyecto y para Rota y su ciudadanía.

En esta línea, Ponce ha manifestado que "con mucho respeto e ilusión, después de estar muchos años en segunda fila, doy un paso adelante con valentía y me pongo a disposición de los roteños para explicarles nuestro proyecto, que busca un cambio en el modelo de ciudad y que pasa por que Rota sea una ciudad viva". Así, "queremos revivir Rota, queremos que nuestra ciudad tenga los mismos servicios, los mismos derechos sanitarios y un transporte público digno como otras ciudades del entorno", ha añadido.

En este último punto, el alcaldable ha destacado la reivindicación del tren de la Costa Noroeste como "un medio social, sostenible y popular que sea capaz de vertebrar la comarca de la Costa Noroeste". Otro de los ejes sobre los que pivota su programa tiene que ver con "la adquisición de nuevos derechos", así como sobre "la promoción del desarrollo endógeno de la ciudad, de diversificar el modelo productivo, de ser capaces de montar una industria agraria cooperativista que deje todo el valor añadido en Rota, de fomentar la gastronomía de Rota, frente a la estacionalización del turismo y la turistificación".

Finalmente, Ponce ha incidido en la juventud como uno de los grandes temas de su programa. "No cuentan mucho en la política municipal, no tienen voz y no los escucha nadie. Nosotros somos conscientes de las enormes dificultades que tienen los jóvenes para ser felices y vivir en Rota y queremos escucharlos y escucharlas desde una perspectiva andalucista, de izquierdas, feminista y ecologista".