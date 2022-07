Adelante Cádiz insta a la Junta "mantener las contrataciones del Infoca todo el año para evitar tragedias" en incendios

CÁDIZ, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora provincial de Adelante Cádiz ha reclamado este viernes a la Junta de Andalucía que "mantenga las contrataciones" del servicio andaluz de prevención y extinción de incendios forestales, el Infoca, "durante todo el año y no sólo en verano, para evitar tragedias".

Así lo han trasladado desde Adelante Cádiz en un comunicado en el que han manifestado que el incendio de esta semana en Jerez de la Frontera, y el más reciente registrado en el término gaditano de Olvera, "vuelven a demostrar que la prevención es fundamental".

"De nuevo, los bomberos del Consorcio y efectivos del Plan Infoca han trabajado a destajo, más de 16 horas, para sofocar el asfixiante y peligroso fuego que se desató en la Cartuja y en Lomopardo", en Jerez, según han destacado desde Adelante Cádiz, desde donde han subrayado que esas actuaciones luego han continuado en La Teja y en Olvera, con nuevos incendios.

"No puede ser que los que hoy son héroes, cuando termine el verano, estén parados", sostiene Adelante Cádiz, que considera que "es urgente estabilizar a esta plantilla, no sólo por sus derechos laborales, sino porque en los meses de invierno se realizan las labores preventivas que permiten que en el verano los incendios forestales no sean tan graves".

Para Adelante Cádiz, "la máxima no debe ser apagar incendios, sino evitar que se produzcan", y en esa línea subrayan que "los incendios se apagan en invierno, tomando medidas efectivas para evitarlos".

Para la coordinadora provincial de Adelante Cádiz, "la emergencia climática está aquí, y necesitamos una transición energética que nos permita el desarrollo de un modelo productivo sostenible con el planeta y con la vida".

"No nos podemos conformar --continúan-- con que es verano y hace calor. Ya está de sobra demostrado el cambio climático y, de hecho, este es uno de los meses de julio más cálidos de los últimos años", han añadido desde Adelante Cádiz, desde donde, al hilo de esto, han reivindicado el Plan de Cuidado Forestal y Ambiental propuesto por Adelante Andalucía.

Se trata, según han abundado, de un plan "para prevenir y paliar los efectos del cambio climático y los incendios que serviría para crear 35.000 empleos en materia de prevención, regeneración forestal y cuidados del medios ambiente y que, además, tendría un fuerte impacto sobre el medio rural para generar alternativas de futuro y combatir la despoblación".

Finalmente, Adelante Cádiz ha querido "agradecer a todos los efectivos que han participado en las labores de extinción de este peligroso incendio en la provincia", y ha pedido a las administraciones implicadas que den "todo el apoyo a los vecinos y vecinas afectadas".