Adelante exigirá a la inspección de trabajo "que haga cumplir la subrogación" de los trabajadores de Phoenix

CÁDIZ, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada andaluza de Adelante Andalucía Ángela Aguilera ha mantenido una reunión este miércoles con los trabajadores de la empresa Phoenix Services, que llevan en huelga indefinida desde el 3 de agosto y ha mostrado su "apoyo a la plantilla y a sus reivindiaciones". "Vamos a exigir a la inspección de trabajo que haga cumplir lo que ya es acuerdo, y es la subrogación de estos trabajadores", ha aseverado la parlamentaria en un comunicado.

En la reunión se ha tratado la situación de precariedad que se está dando en las empresas auxiliares, así como las reclamaciones de la plantilla de Phoenix, que lucha en contra de los 13 despidos que ya se han producido y exigen su readmisión inmediata.

Aguilera ha afirmado que "se entiende que se está vulnerando el derecho a la huelga, ya que la empresa Acerinox, con sus propios medios, está sustituyendo las labores que realizan los trabajadores de Phoenix Services".

Además, según ha señalado, Adelante "se va a dirigir a la Consejería de Medio Ambiente para que dé las explicaciones oportunas sobre el tratamiento de residuos y escorias y sobre cuál está siendo la gestión de éstas en este momento mientras estos trabajadores están en huelga".

"El Campo de Gibraltar no puede continuar con esta sangría de despidos, la pandemia no puede ser el argumento para que las grandes empresas realicen despidos y en este caso, una empresa de tal envergadura como Acerinox no puede tratar a los trabajadores de esta forma y menos con la connivencia de la administración", ha concluido.