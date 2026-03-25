Adelante llama a electores a apostar por partidos defensores de "sanidad 100% pública": "Moreno no quiere hablar"

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, este miércoles en declaraciones a los medios en Jerez de la Frontera (Cádiz). - ADELANTE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha llamado este miércoles al electorado convocado el 17 de mayo a las urnas para las elecciones al Parlamento de Andalucía a "apostar por partidos políticos que defiendan la sanidad 100% pública".

En declaraciones a los medios de comunicación en Jerez de la Frontera (Cádiz), ha defendido su apuesta por que "se hable de sanidad en esta campaña", que ha situado como reacción a que "el señor Moreno Bonilla tiene muchísimo interés en que no se hable de sanidad", convencido de que el presidente andaluz "quiere prohibirnos un debate sobre sanidad en Andalucía, quiere vetar un debate social".

Ha argumentado en este sentido que el propósito de Moreno será que "hablemos de otras cosas, de sus pamplinas, de su aparición en El Hormiguero, de un supuesto milagro económico andaluz y no quiere que hablemos de sanidad", por lo que ha recordado en este sentido que el martes "se cayó un techo de un centro de salud hiriendo a tres pacientes".

Ha señalado el candidato de Adelante que su partido ha conocido la derivación de enfermeras de los centros de salud a residencias de mayores, situación que ha presentado como "quitar de un sitio para poner en otro" ante la negativa "a contratar más personal".

Ha recordado los dos millones de andaluces que se han decidido a tener un seguro privado de salud, dato del que ha afirmado que ha subido un 50%, ante la realidad de que "la sanidad pública no llega".

"Por eso hacemos un llamamiento a la rebeldía", ha afirmado sobre el retrato de la situación sanitaria, para asegurar que si el presidente de la Junta y el Partido Popular rechazan el debate sanitario "vamos a hablar triple" y de esa forma que "denunciemos cada problema en cada centro de salud de Andalucía, cada retraso en las listas de espera y los casos de gente a la que no le están atendiendo el especialista".

Ha exigido José Ignacio García que los recursos públicos se destinen "el 100% a la sanidad pública" por cuanto ha advertido que "se han dado 4.700 millones de euros de nuestros impuestos a la sanidad privada", antes de reclamar que su financiación no se sostenga "con dinero público, de nuestros impuestos".

El candidato de Adelante, quien ha precisado que esa situación sanitaria "no empezó con el Partido Popular" por cuanto ha atribuido al PSOE "haber puesto las bases de la privatización de la sanidad", aunque sí ha señalado que "el Partido Popular hace lo que siempre hace la derecha: acelerar hasta el máximo la privatización de la sanidad".

García ha ironizado con el hecho de que el presidente de la Junta y candidato a la reelección se caracteriza sobre las infraestructuras sanitarias por "más anuncios que ladrillos puestos", además de que Moreno "tiene miedo de visitar un centro de salud en activo", hecho que ha atribuido a que "sabe que los profesionales están hasta la coronilla y sabe que los pacientes estamos hartos".

"Él prefiere ir a un solar y anunciar que va a hacer una obra", ha afirmado en este sentido.