Adelante llevará al Parlamento una tasa turística "cuyos beneficios irán exclusivamente a crear vivienda pública"

Archivo - El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en rueda de prensa en el Parlamento. Imagen de archivo. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

Adelante Andalucía ha anunciado este martes que llevará próximamente al Parlamento una Ley de tasa turística cuyos beneficios "irán destinados exclusivamente a la creación de vivienda pública". Esta tasa turística será "progresiva", "el que se quede en un hotel de cinco estrellas pagará mucho más que el que se quede en un camping", ha indicado el portavoz de la formación, José Ignacio García.

"Nosotros queremos que el efecto del turismo no solo sea negativo, sino que la renta del turismo, la riqueza del turismo se quede entre la gente que genera el turismo, que son los trabajadores y trabajadoras de Andalucía", ha defendido García.

El portavoz de la formación ha señalado "la posible malversación que este dinero podría sufrir en manos del actual Gobierno del PP y Vox". "Cuidado que ese dinero no lo coja la Junta y lo dedique a la promoción turística o a darle subvenciones a la patronal del turismo, que no nos den coba, sino que sea para dedicarlo a la vivienda pública", ha subrayado.

"¿Quién puede estar en contra de esto? Pues el PP y Vox, que son los partidos que en realidad están pensando en los dueños de los hoteles, en los dueños de las aerolíneas, están pensando en una minoría y no están pensando que los andaluces y andaluzas tengamos derecho a la vivienda", ha añadido.

En esta línea, el portavoz de Adelante ha señalado los "beneficios económicos" de la propuesta en base a los datos del último puente del 12 de octubre. "Solo este fin de semana en el cual se dice que ha habido alrededor de 678 mil pernoctaciones, podría haber repercutido en más de 4 millones de euros en las arcas públicas andaluzas", ha explicado.

"Esto lo vamos a presentar en el Parlamento de Andalucía próximamente y lo vamos a llevar al Congreso de los Diputados cuando estemos los diputados y diputadas de Adelante Andalucía en el próximo Congreso", ha concluido García haciendo referencia a las próximas elecciones generales que tendrán lugar el 29N.