Adelante pide que Moreno comparezca esta semana en el Parlamento para dar "explicaciones" sobre los cribados de cáncer

El Grupo Mixto-Adelante Andalucía va a registrar este lunes en el Parlamento de Andalucía una petición para que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "comparezca esta misma semana en el Pleno" para "dar explicaciones" sobre los resultados de las pruebas realizadas a las mujeres afectadas por los fallos en el programa de cribado de cáncer de mama en la sanidad andaluza.

Así lo ha anunciado el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una atención a medios en Cádiz este lunes en la que ha criticado las "declaraciones infames" que, en su opinión, realizó sobre este tema el presidente de la Junta el pasado viernes durante un acto de presentación de su libro 'Manual de convivencia' que tuvo lugar en Barcelona.

El portavoz de Adelante ha considerado que Moreno cometió "una auténtica falta de respeto" con las mujeres andaluzas con dichas declaraciones en las que, según ha criticado, señaló que "sólo un 1 por ciento" de las mujeres a las que se les habían realizado las pruebas pendientes del cribado tenían cáncer, lo que equivaldría a "entre 20 y 25 mujeres", ha abundado.

El portavoz de Adelante ha aseverado que, "aunque fuera una sola mujer" quien estuviera enferma de cáncer entre dicho colectivo, "ya merece todo el respeto, y no que el presidente de la Junta la trate con ese desdén", y ha criticado que Moreno vino "a decir" que "lo importante" para él es que el PP-A bajó "un 6%" de intención de voto en las encuestas, "pero ya han vuelto a subir otra vez", así que "no pasa nada, y esto ya se ha acabado".

José Ignacio García se ha preguntado si es que entonces a Juanma Moreno lo que le "importa" respecto a "las mujeres con cáncer" son "las encuestas que haya", así como ha criticado que desde el Gobierno andaluz "se han negado" a aclarar a Adelante, cuando se lo han pedido "durante meses", que les digan "algo tan simple como qué ha pasado en la crisis de los cribados, quiénes son los responsables y cuántas mujeres han desarrollado cáncer debido a los fallos" en ese programa de detección precoz.

El portavoz de Adelante ha censurado así que, mientras que "a la oposición, al Parlamento de Andalucía, a las mujeres, a las asociaciones de mujeres con cáncer, a las afectadas, a los profesionales, se niegan" a aclarar esos asuntos, Moreno se fue "a una presentación de su libro en Barcelona" y señaló ese porcentaje del 1% de mujeres con cáncer, por lo que ha pedido al presidente "un poquito de respeto".

Ha justificado así que el grupo parlamentario de Adelante Andalucía vaya a registrar este lunes una petición para que Juanma Moreno "comparezca esta misma semana en el Pleno para dar explicaciones", y que diga en ese espacio "si tiene los datos", porque "si puede darlos en las presentaciones de su libro, que los dé también en el Parlamento de Andalucía", ha agregado.

José Ignacio García ha concretado que la propuesta de Adelante es que "se modifique el orden del día" del Pleno que se va a celebrar esta semana, entre el miércoles 17 y el jueves 18 de diciembre, para que el presidente de la Junta "comparezca y tenga que darnos los datos", y ha apostillado que a quien le "debería dar" esos datos es "a las mujeres de Andalucía".