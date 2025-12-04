Agredida una enfermera en el Hospital de Puerto Real (Cádiz) por un familiar de una paciente

Archivo - Hospital de Puerto Real. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

PUERTO REAL (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz), dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Junta de Andalucía, ha activado su Plan de Prevención y Atención a las Agresiones después de que en la noche de este miércoles una supervisora general de Enfermería fuera agredida por un familiar de una paciente.

Según ha indicado la Junta en una nota, los hechos han sido denunciados en la mañana de este jueves y también el centro ha convocado al mediodía una concentración de repulsa por lo ocurrido y de apoyo a esta profesional y a todo el personal sanitario víctima de esta lacra.

El incidente se produjo en la noche de este miércoles cuando la enfermera acudió a la habitación de una paciente en la planta de Cirugía donde se encontraba una gran concentración de personas y una de ellas, familiar de la hospitalizada, la agredió físicamente y huyó antes de que se personara el personal de seguridad del centro y agentes del Cuerpo Nacional de Policía.

Por su parte, la Delegación Territorial de la Consejería de Sanidad y la dirección gerencia del hospital puertorrealeño han lamentado lo sucedido y han mostrado todo su apoyo a este profesional y ha recordado, una vez más, han recordado que la Consejería trabaja incansablemente contra esta lacra, cuya responsabilidad recae únicamente en los que agreden.

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha recordado que cuenta con diversos instrumentos de lucha incluidos en su Plan de Prevención y Atención a las Agresiones, como la creación de la figura del 'profesional guía'; la implantación de canales ágiles y rápidos para que la persona víctima de una agresión ya sea verbal o física, no esté sola momentos después de sufrirla; atención psicológica durante el tiempo que sea necesario; o la formación a la plantilla para hacer frente ante episodios de violencia.

Además, el pasado noviembre comenzó su andadura el Observatorio de Agresiones, un órgano asesor que facilitará analizar el fenómeno de la violencia física y verbal, su evolución y participar en los procesos de evaluación de los resultados de las políticas que se desarrollen para prevenir, detectar y actuar de forma eficaz ante este tipo de violencia.