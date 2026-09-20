Aguas de Cádiz finaliza la rehabilitación de 1,5 km de colectores mediante tecnología sin zanja

Imagen de la red de saneamiento de colectores en Cádiz. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Aguas de Cádiz ha finalizado los trabajos de rehabilitación de 1,5 kilómetros de colectores de la red de saneamiento en distintos puntos de la ciudad mediante tecnología sin zanja de última generación. La actuación, incluida en el contrato de rehabilitación mediante manga continua de colectores, ha contado con una inversión superior a 363.000 euros.

Según ha informado el Ayuntamiento de Cádiz en una nota, los trabajos han permitido renovar diversos tramos de colectores de hormigón que presentaban un avanzado estado de envejecimiento y que habían requerido distintas actuaciones de mantenimiento en los últimos años.

Con esta intervención se mejora la fiabilidad de la red de saneamiento, se optimiza su funcionamiento y se prolonga la vida útil de las infraestructuras. La actuación ha sido ejecutada por Aquatec Soluciones Medioambientales S.A.U., empresa especializada en soluciones tecnológicas para el ciclo integral del agua y perteneciente al grupo Veolia.

Los trabajos se han desarrollado tanto en intramuros como en extramuros y han afectado a colectores situados en Plaza Viudas, calle Vidal, calle República Dominicana, calle Paco Alba, avenida Campo del Sur, calle Lázaro Dou, calle Mirador, calle Alcalde Blázquez, calles Manuela Molina y Guadalete, calle Barbate y calle Alejandrina Gessler Shaw (calle Girasol).

La planificación de las actuaciones ha permitido ejecutar los trabajos de forma progresiva, minimizando las afecciones al tráfico y a la circulación peatonal y reduciendo el impacto sobre vecinos, comerciantes y usuarios de las vías.

Por otro lado, el Consistorio ha detallado que la rehabilitación se ha realizado mediante un sistema de manga continúa curada con luz ultravioleta (UVA/LED), una tecnología que permite crear una nueva conducción estructural en el interior de la tubería existente sin necesidad de realizar excavaciones.

El procedimiento consiste en introducir una manga flexible reforzada con fibra de vidrio e impregnada con resinas especiales a través de los pozos de registro existentes. Una vez colocada, la manga se endurece mediante radiación ultravioleta, formando una nueva tubería estanca y resistente en el interior de la conducción original.

A su juicio, esta tecnología permite reducir considerablemente los tiempos de ejecución y las molestias asociadas a las obras tradicionales, al tiempo que disminuye la necesidad de obra civil y contribuye a una intervención más sostenible.

Antes de la rehabilitación, los colectores fueron inspeccionados mediante cámaras robotizadas y sometidos a una limpieza exhaustiva para garantizar la correcta instalación de la manga.

Con la finalización de esta actuación, Aguas de Cádiz continúa avanzando en la renovación y modernización de la red de saneamiento de la ciudad, incorporando soluciones innovadoras que mejoran el funcionamiento y la durabilidad de las infraestructuras hidráulicas y contribuyen a una gestión más sostenible del ciclo urbano del agua.