Aguas de Cádiz informa de posibles episodios de turbidez durante las maniobras de normalización de la red hidráulica

Archivo - Fachada de la empresa municipal de Aguas de Cádiz, en Cádiz capital. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal Aguas de Cádiz, que opera en la capital gaditana, ha notificado que, debido a las maniobras que se están llevando a cabo para la normalización de la red hidráulica, es posible que se produzcan "episodios puntuales de turbidez" en el agua en algunas zonas de la ciudad, especialmente en el casco histórico.

Estos trabajos se realizan en el marco de las actuaciones de normalización y seguimiento de la red tras las incidencias registradas recientemente en el suministro, como ha explicado el Ayuntamiento de Cádiz en una nota.

Las maniobras necesarias para recuperar y mantener las condiciones habituales de funcionamiento de la red pueden provocar de manera "puntual y transitoria" movimientos en el agua, lo que podría ocasionar esos episodios de turbidez.

Hasta el momento, sólo se han producido siete avisos entre los 45.000 abonados, no obstante, "por responsabilidad y prudencia", Aguas de Cádiz ha lanzado este aviso para informar a la ciudadanía, recomendando que, en caso de que el agua presente cualquier turbidez, no se utilice para el consumo ni para cocinar o preparar alimentos, hasta que vuelva a presentar su aspecto habitual.

La empresa municipal mantiene el seguimiento de la evolución de la red y continuará realizando las actuaciones y comprobaciones que sean necesarias para garantizar la normalización del servicio.

Asimismo, en el caso de que se detecte algún episodio de turbidez, Aguas de Cádiz tiene activado el teléfono gratuito 900 355 575, donde la ciudadanía puede comunicar la incidencia para que la empresa municipal pueda actuar en consecuencia.

La empresa municipal ha lamentado las molestias que esta situación pueda ocasionar y ha agradecido la comprensión y colaboración de la ciudadanía.