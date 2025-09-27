Aguas de Cádiz realiza una limpieza extraordinaria de imbornales de cara a la temporada de otoño.

CÁDIZ 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal Aguas de Cádiz, cuyo presidente es el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de la capital gaditana, José Manuel Cossi, está llevando a cabo desde hace semanas una campaña extraordinaria de refuerzo de limpieza de imbornales en toda la ciudad, en previsión de las posibles lluvias otoñales.

Esta campaña, según ha informado el Consistorio gaditano en una nota, se está llevado a cabo con una especial incidencia en calles, tanto del casco antiguo (zona de la Viña y San Juan de Dios), como de extramuros (La Laguna y zonas de la Avenida de la Sanidad Pública).

Ha que destacar que los más de 9.000 imbornales que se encuentran repartidos a lo largo de la ciudad se limpian dos veces al año de forma continuada, con campañas de refuerzo durante las fiestas de Navidad, Carnaval y Semana Santa. El objetivo, según ha asegurado José Manuel Cossi, "es mantener en condiciones una red de pluviales en la ciudad para que sea eficaz".

Durante este mes de septiembre se ha reforzado también la limpieza en la zona en la que se ha desarrollado de la regata Globe 40, en el barrio de Astilleros, en las calles y plazas en las que se está desarrollando el programa Gades Romana y se está trabajando de cara a la Sail GP, que se celebrará el próximo fin de semana.

Igualmente, durante todo el año se atienden los avisos puntuales de posibles atascos por caída de hojas u otros motivos. De forma que, desde principios de año y hasta este mes de septiembre se han atendido por este concepto un total de 99 avisos, es decir, unos diez avisos de media al mes.

El presidente de Aguas de Cádiz ha incidido en que desde el Ayuntamiento de Cádiz, con estas limpiezas y con campañas como la que se está realizando de cara a la previsión de lluvias de otoño, "queremos que la ciudad esté preparada ante la llegada de la temporada de lluvias. No obstante, si la lluvia es muy intensa en poco tiempo, es normal que se produzcan charcos hasta que la red de pluviales, en la que trabajamos durante todo el año, los absorba".