Albares se reúne con trabajadores y el alcalde de La Línea (Cádiz) para decirles que su "bienestar guía" su trabajo

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha concluido su visita al Campo de Gibraltar para explicar los avances de las negociaciones sobre Gibraltar. Así, en la mañana de este miércoles se ha reunido con trabajadores españoles en Gibraltar, con el Grupo Transfronterizo y con el alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, a quien le ha trasladado que "el bienestar de sus ciudadanos guían nuestro trabajo para lograr un buen acuerdo para todos en la zona", según ha señalado en su cuenta oficial de X, recogida por Europa Press.

En su encuentro con el Grupo Transfronterizo, que incluye, entre otros, a la Cámara de Comercio, la Confederación de empresarios de Cádiz o los sindicatos, Albares les ha informado sobre los "avances en la negociación" del acuerdo y, según ha indicado el propio ministro, han "acordado seguir en contacto y aunar fuerzas para alcanzar un acuerdo beneficioso para todos en el Campo de Gibraltar".

El Grupo Transfronterizo es, según ha señalado el Ministerio en una nota, uno de los grupos clave para el desarrollo de esa zona de prosperidad compartida y por eso Albares ha decidido incluirla en su agenda de encuentros en su primera visita oficial a la comarca.

También ha estado el ministro de Asuntos Exteriores reunido con la Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar (Ascteg) a los que ha reiterado el compromiso del Gobierno de defender los derechos de los trabajadores transfronterizos. Con ellos, tuvo la oportunidad de departir sobre sus principales demandas de cara a la recta final de la negociación durante la que su estatus "ha estado siempre defendido por el grupo de técnicos españoles encargados de diseñar los parámetros del futuro acuerdo", según ha afirmado el Ministerio.

La agenda del ministro en el Campo de Gibraltar comenzó en la tarde de este martes con una reunión con los alcaldes de la comarcar, la Mancomunidad de Municipios y la Junta, donde mandó un mensaje de "tranquilidad" porque "mientras los británicos eligen un nuevo gobierno, las negociaciones no se han parado, las negociaciones continúan".

No obstante, señaló que las elecciones anticipadas de Reino Unido "evidentemente hace que el gobierno entre en funciones y por lo tanto no sea un gobierno que pueda cerrar ese acuerdo, pero eso no quiere decir que las reuniones a nivel técnico, que son necesarias, no sigan teniendo lugar".

El Ministerio ha recordado que estas reuniones se producen "sin que se haya cumplido siquiera un mes" desde que el ministro hubiera presidido, el pasado 13 de mayo en mayo en Madrid, en sendas reuniones de trabajo en torno a la marcha de las negociaciones sobre Gibraltar con autoridades municipales y autonómicas, y con agentes sociales y económicos de la comarca, respectivamente.

Responden al compromiso adquirido por el ministro de mantener puntualmente informadas a todas las partes, “porque creo que es también el deber de lealtad institucional como ministro de Asuntos Exteriores y porque dialogar, escuchar e intercambiar puntos de vista es la forma más eficaz de trabajar y conseguir entre todos el mejor acuerdo para todos los andaluces del Campo de Gibraltar”, ha afirmado Albares.