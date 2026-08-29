Alcalá del Valle (Cádiz) pronostica una cooperativa energética de más de 800 vecinos y un ahorro eléctrico del 30%

Archivo - El alcalde de Alcalá del Valle, Rafael Aguilera, en el acto de apertura de la XII Feria del Espárrago. A 10 de abril de 2026, en Alcalá del Valle, (Cádiz, Andalucía). ARCHIVO. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

ALCALÁ DEL VALLE (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El pueblo de Alcalá del Valle, en la Sierra de Cádiz, se está preparando para poner en marcha una cooperativa energética de más de 800 vecinos de la localidad, que supondrá un ahorro eléctrico de en torno al 30% en las facturas.

Así lo ha trasladado a Europa Press el alcalde de Alcalá, Rafael Aguilera, quien ha explicado que la primera fase de esta cooperativa ha culminado con 250 socios inscritos, que ha tenido un coste aproximado de 360.000 euros, mientras que la segunda fase cuenta ya con 500 personas apuntadas.

"Vamos a tener una comunidad energética transformada en cooperativa de más de 800 vecinos del pueblo", ha afirmado el alcalde, resaltado que esta iniciativa es "pionera" al estar enfocada a la población y no a empresas y polígonos industriales como en algunas localidades del entorno.

En cuanto al ahorro que estas placas solares puede generar, Aguilera ha avanzado que la estimación "en el peor de los casos" sería de un 30%, aunque aclarando que si se produce un 40% de energía, no se podría repartir todo pues es necesario contar con un remanente para emergencias.

En opinión del alcalde, Alcalá del Valle podría convertirse en "un ejemplo" para otras localidades pequeñas que quieran apostar por energía verde y la sostenibilidad.

Cabe apuntar que esta localidad tiene un censo aproximado de 4.800 habitantes.