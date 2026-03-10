El alcalde de Algeciras (Cádiz) vuelve a reclamar el tercer carril de la A-7 tras un nuevo accidente con retenciones

Retención de tráfico en la A-7 a su paso por Guadacorte y San Roque - AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS

ALGECIRAS (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha vuelto reclamar la obra del tercer carril de la autovía A-7 tras registrarse este martes un nuevo accidente que ha provocado importantes retenciones en el tramo comprendido entre Guadacorte y San Roque en dirección a La Línea de la Concepción.

En un comunicado del Ayuntamiento, el alcalde ha señalado que situaciones como la vivida en este día han evidenciado "la saturación que sufre esta autovía", una de las principales arterias de comunicación de la comarca del Campo de Gibraltar, que soporta diariamente "un volumen de tráfico muy superior al que fue previsto cuando se diseñó la infraestructura".

"Cada incidente, por pequeño que sea, termina provocando un colapso que afecta a miles de trabajadores, transportistas y vecinos que necesitan desplazarse entre los municipios del Campo de Gibraltar", ha señalado Landaluce.

Las primeras horas de la jornada han estado marcadas por colas y tráfico "prácticamente detenido" en distintos puntos de esta autovía, que conecta hacia la Costa del Sol, especialmente en la salida de San Roque por El Toril, donde la densidad de vehículos ha complicado la movilidad de los conductores que se desplazan desde Algeciras hacia otros municipios del Campo de Gibraltar.

Es por eso que Landaluce ha insistido en la necesidad de seguir avanzando en proyectos estratégicos como el acceso norte a Algeciras, así como en la ampliación de la A-7 con un tercer carril por sentido en el tramo Algeciras-Los Barrios-San Roque.

"Es imprescindible que se adopten soluciones estructurales que mejoren la seguridad vial y garanticen una movilidad adecuada para una comarca con una intensa actividad económica y logística como la nuestra", ha concluido.