Alcalde de Algeciras critica la "falta de operatividad" de Albares para dar a conocer el tratado sobre Gibraltar

ALGECIRAS (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha recriminado al ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, su "falta de operatividad" para dar a conocer el texto definitivo del acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar tras el Brexit.

"El ministro de Exteriores afirma que lo ha remitido a los alcaldes de la comarca, y es cierto, pero lo ha hecho al mismo tiempo que lo publicaba en la web del Ministerio", ha lamentado Landaluce en un audio remitido a los medios tras valorar el contenido del acuerdo.

Es por eso que para el alcalde algecireño no puede considerar ese hecho como "deferencia alguna hacia los alcaldes del Campo de Gibraltar" por parte del ministro, más si cabe teniendo en cuenta que el documento facilitado es "un documento técnico jurídico de más de 1.000 páginas y redactado en inglés", lo que a su juicio "hace imposible conocer de inmediato cómo va a repercutir en nuestras relaciones y en la vida diaria de nuestros vecinos".

En ese sentido, ha criticado que el Ministerio de Exteriores se ha limitado a "rebotar" lo publicado por la Unión Europa, defendiendo que la comarca del Campo de Gibraltar "debería haber recibido el texto con antelación suficiente para poder analizar su impacto real", abogando por haber abierto un proceso de información pública y de diálogo con los agentes sociales, económicos y municipales que permitiera aclarar "aquellos puntos que no queden lo suficientemente claro en el tratado".

De un primer análisis se pueden deducir aspectos como que se mantienen "explícitamente" las posturas jurídicas de soberanía de España y Reino Unido sobre la colonia británica, como ha indicado Landaluce, asegurando que "es un buen momento para reforzar la postura de España frente a cualquier interpretación que pudiera resultar desfavorable a nuestro país".

Para Landaluce, "hay motivos legítimos de preocupación", apostando por trabajar en "aspectos positivos" como la eliminación de la Verja, la libre circulación de los trabajadores y personas, o la integración del espacio Schengen, y que todo ello se traduzca en "más empleo, más comercio y más oportunidades para nuestra tierra, no sólo para Gibraltar".

"Nos están pidiendo un acto de fe, que nos creamos las bondades del acuerdo sin más, pero la experiencia nos demuestra que no podemos confiar en un Gobierno de Pedro Sánchez que nunca ha tratado bien a nuestra comarca", ha advertido el alcalde de Algeciras, quien ha expuesto que las negociaciones del acuerdo han generado "cierta incertidumbre", haciendo además del Campo de Gibraltar "un actor pasivo y sin participación real en los puntos acordados".