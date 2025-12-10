El alcalde de Algeciras se da de baja temporalmente en el PP para defenderse de la denuncia del PSOE ante el Supremo

Archivo - El alcalde de Algeciras y senador del PP, José Ignacio Landaluce, en una imagen de archivo.- Carlos Luján - Europa Press - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha anunciado su suspensión temporal de militancia del PP para defender su honor ante la denuncia presentada por el PSOE en el Tribunal Supremo --al ser también senador-- por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual. Así, ha señalado que renuncia a sus cargos orgánicos, pero no renuncia a sus cargos institucionales como alcalde de la ciudad y como senador.

En una nota, Landaluce ha reiterado su "absoluta inocencia" y ha reafirmado su "determinación de continuar ejerciendo su derecho a la defensa con todos los medios legales a su alcance". En este sentido, ha afirmado que está siendo "acosado, utilizado y perseguido" por el PSOE y ha afirmado que no permitirá que "nadie intente silenciarlo en la defensa de su honor".

El alcalde ha considerado que la actuación del PSOE "obedece a un puro oportunismo político, buscando aprovechar momentos de especial vulnerabilidad interna de su propio partido para reactivar acusaciones infundadas con el objetivo de desgastar al Gobierno municipal". "Su estrategia pretende tapar sus propias crisis y desviar la atención", ha añadido.

"Seguiré defendiendo mi inocencia y seguiré trabajando por Algeciras por mucho que les pese. Mi prioridad son los algecireños. Por ellos, por mi familia y por mis compañeros, llegaré hasta las últimas consecuencias", ha afirmado.

Landaluce ha recordado que ya anunció hace meses su intención de emprender acciones legales por las acusaciones vertidas contra él por la portavoz del PSOE en Algeciras, Rocío Arrabal. En este sentido, ha señalado que esas acciones se materializaron hace ocho meses y este mismo miércoles se celebra en Algeciras el primer acto procesal derivado de esa denuncia. Asimismo, ha anunciado que se presentará querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) si no se produce una rectificación.

En este sentido, ha subrayado que, por contra, el PSOE anunció en reiteradas ocasiones --el 9 de enero y el 5 de febrero-- supuestas actuaciones ante la Fiscalía del Tribunal Supremo que nunca se materializaron. "Si hubieran tenido algo, lo habrían presentado hace un año, cuando lo anunciaron", ha manifestado Landaluce, que considera que "es humo, un intento de prolongar la nada y los algecireños saben que el tiempo me está dando la razón".

En cuanto a la suspensión temporal de militancia y renuncia de cargos orgánicos ha explicado que lo hace "tras una reflexión sincera y dolorosa" y con el único objetivo de evitar que su situación personal pueda afectar a la organización política a la que ha dedicado gran parte de su vida. Por ello, ha decidido presentar su dimisión como presidente del PP de Algeciras y renunciar a todos los cargos orgánicos que ocupaba tanto en la Ejecutiva regional como en la nacional del partido.

Asimismo, según ha apuntado, ha solicitado su suspensión temporal y transitoria de militancia para poder "concentrarse plenamente" en su defensa.

No obstante, Landaluce ha querido dejar claro que esta renuncia no implica su dimisión de los cargos institucionales que ostenta, por lo que seguirá siendo alcalde de Algeciras y continuará desempeñando su labor como senador.

"El pueblo de Algeciras decidió que fuera su alcalde, y miles de hombres y mujeres depositaron su confianza en mí para representarlos en el Senado. Ese compromiso es inquebrantable", ha afirmado Landaluce, que ha añadido que "sería una irresponsabilidad abandonar el liderazgo de un proyecto que está transformando Algeciras como nunca antes". "Hoy más que nunca, la ciudad necesita estabilidad, firmeza y visión de futuro", ha afirmado.

Así, tras manifestar que esta decisión es "la más triste y amarga" de su vida pública, ha subrayado que la ha tomado "por responsabilidad y por respeto" a todos los vecinos y ha reiterado que seguirá trabajando "con honestidad, transparencia y absoluta dedicación" y que afrontará este proceso "con la cabeza alta y el corazón firme".

La noticia de la denuncia del PSOE ante el Tribunal Supremo ha cogido al presidente de la Junta de Andalucía y presidente regional del PP-A, Juanma Moreno, en Bruselas, donde ha manifestado que de momento no tenía más información que un titular, en cuanto a que el alcalde había sido denunciado por el PSOE. No obstante, se ha mostrado convencido de que el propio Landaluce daría sus explicaciones, por lo que había que "esperar" a que se posicionase el alcalde, "que es el afectado".