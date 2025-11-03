El alcalde de Algeciras vuelve a exigir al Gobierno información completa sobre el acuerdo Brexit-Reino Unido

Archivo - El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, en una imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha vuelto a reclamar información "completa y urgente" al Gobierno de España tras la firma del acuerdo con Reino Unido en el marco del Brexit, criticando la situación de desventaja en la que se encuentra la comarca.

"No podemos permitir que los intereses del Gobierno central, del Gobierno gibraltareño o del PSOE primen sobre los intereses de los campogibraltareños, que son, al fin y al cabo, los intereses de España", ha afirmado en una nota Landaluce.

En este sentido, ha añadido que "mientras Gibraltar conoce los detalles del acuerdo, aquí seguimos sin información". "Con promesas y titulares no se toman decisiones ni se generan oportunidades", ha manifestado el alcalde, que ha insistido en la necesidad de que los alcaldes y la Junta de Andalucía reciban toda la información "de manera inmediata, para proteger la economía, el empleo y el desarrollo social de la comarca".

"Si se van a producir inversiones y mejoras, deben materializarse de forma efectiva: ayudas fiscales, infraestructuras y programas de formación que fortalezcan nuestra región. De lo contrario, Gibraltar saldrá beneficiado y nosotros quedaremos rezagados", ha advertido.

Finalmente, Landaluce ha afirmado que "quien justifique la falta de transparencia del Gobierno sin defender los intereses del Campo de Gibraltar está traicionando a los españoles y a los campogibraltareños".