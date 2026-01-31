Alcalde de Arcos espera "solución definitiva" para el Puente de San Miguel en una reunión con Junta

Archivo - El alcalde de Arcos de la Frontera (Cádiz), Miguel Rodríguez - AYUNTAMIENTO DE ARCOS - Archivo

CÁDIZ 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Arcos de la Frontera (Cádiz), Miguel Rodríguez, ha confiado este sábado en que, en la reunión que mantendrá la próxima semana con el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, y la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, se pueda poner sobre la mesa una "solución definitiva" para el Puente de San Miguel, conocido como Puente de Hierro, que se ha visto seriamente dañado debido a la crecida y la fuerza con la que baja el río Guadalete por esta localidad gaditana como consecuencia del temporal.

En declaraciones a los medios de comunicación, ha manifestado que en la mañana de este sábado "se está acometiendo una obra para reforzar los pilares del puente de San Miguel" y evitar un percance mayor, como una caída del puente creando una "especie de presa bloqueando el agua".

Ha señalado que la obra que se está realizando actualmente es de carácter "puntual para reforzar" reforzar el peso del puente y que con el agua que va a seguir saliendo durante estos días, "no caiga al cauce del río". "No es una obra de recuperación del puente, es una obra puntual para que el puente no se caiga y tengamos problemas mayores", ha dicho.

Ha indicado que la próxima semana se reunirá con Antonio Sanz y Almudena Martínez, que ayer estuvo en el municipio, para abordar una "solución definitiva al Puente de San Miguel". "Por lo tanto, estamos viendo luz al final de este temporal que estamos sufriendo", ha dicho.

Rodríguez ha manifestado que lleva "insistentemente trabajando con las administraciones públicas, buscando la financiación para llevar a cabo el arreglo o la construcción de un puente nuevo en nuestro municipio".

Ha añadido que, en la reunión con la Junta y Diputación, planteará que se haga "un puente nuevo en Arcos de la Frontera, porque 100 años sin mantenimiento, nos lleva a que la reparación quizás sea más costosa y, al final, lo que estamos haciendo es alargar la vida de un enfermo".

"Planteamos la opción de la construcción de un nuevo puente en el entorno del barrio bajo, que cumpla también con las medidas de espacio para los peatones, o para una mejor circulación, en definitiva, un puente actualizado en los tiempos en los que vivimos", ha señalado.

"Voy a estar hasta el último día peleando y partiéndome la cara por el Puente de San Miguel y por todas las cosas que mi pueblo necesita y que todavía no tienen una solución definitiva", ha indicado el alcalde, que ha añadido que está motivado al saber que las administraciones públicas se han hecho eco, Junta de Andalucía y Diputación Provincial de Cádiz, "de este problema y nos han emplazado a una reunión que tendrá lugar en los próximos días".

"Sí sé que va a ser pronto y, en ese sentido, vamos a plantear el escenario para buscar una solución definitiva al acceso al barrio bajo que ahora mismo no tenemos", ha indicado.