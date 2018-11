Alcalde de Los Barrios (Cádiz) no se retracta e irá "encantado" al juzgado ante la demanda del alcalde de San Roque

Publicado 08/11/2018 11:49:15 CET

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Los Barrios (Cádiz), Jorge Romero (PA), ha anunciado que no se retracta en su intención de llevar al pleno del Consistorio barreño la declaración de 'persona non grata' al alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix (PSOE), y que acudirá "encantado" al juzgado para defender su postura ante la demanda de acto de conciliación interpuesta por el regidor sanroqueño.

En un comunicado, Romero ha subrayado que está "encantado de acudir al juzgado para defender mi postura y los intereses de los ciudadanos de Los Barrios" tras la demanda de Ruiz Boix por un presunto delito de injurias y calumnias. "No me voy a retractar en lo que he dicho y me defenderé en los juzgados como he hecho en tantas otras ocasiones con denuncias del PSOE y en esta ocasión con la del alcalde socialista de San Roque", ha incidido el primer edil barreño.

En esa línea, Romero ha señalado que "esto responde a la propuesta de 'persona non grata' que he propuesto para el pleno del próximo lunes 12 de noviembre, tras los ataques constantes al municipio de Los Barrios y a los intereses de los ciudadanos y a torpedear toda iniciativa que tengamos, como ha ocurrido con el nuevo convenio del agua y sobre todo a la falta de respeto a la autonomía local como Ayuntamiento de Los Barrios".

"Los ciudadanos de Los Barrios eligen a sus representantes políticos y el alcalde de San Roque no es nadie para decir si son pírricos los concejales que se tienen o de si se los vecinos se han equivocado eligiendo a uno u otros representantes pues hay que respetar las normas democráticas", ha matizado el alcalde.

Asimismo, Romero ha insistido que "esto no es un ataque a los ciudadanos de San Roque, sino que es una defensa de los continuos ataques que ha hecho el alcalde de San Roque al pueblo de Los Barrios". "Nosotros en ningún caso no hemos iniciado esta situación, pero sí tenemos que defendernos y responde ante el ataque constante y faltas de respeto del alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, a los intereses de los ciudadanos barreños", ha agregado.

Por último, ha indicado que "esperamos que algún día estas relaciones sean cordiales de nuevo, pero evidentemente tendrá que rectificar mucho Ruiz Boix y cambiar la actitud que tiene con los ciudadanos de este pueblo para volver a tener unas relaciones normales como debe ser entre dos poblaciones hermanas y vecinas".