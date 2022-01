El alcalde de Cádiz dice que "no hay diálogo" con Yolanda Díaz y critica que "no baja" para los problemas de Andalucía

CÁDIZ, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', ha afirmado que, "pese las llamadas de auxilio, a las llamadas de teléfono, a las cartas" e intentar ponerse en contacto con las ministras de Industria, Economía o Empleo para explicar los problemas de la ciudad, como los industriales, no ha tenido "ninguna respuesta". Así, ha señalado que con la ministra Yolanda Díaz "no hay diálogo" y ha criticado que "está muy presente en los conflictos del tercio norte del país pero a Andalucía no ha venido todavía".

En una entrevista en la SER, recogida por Europa Press, el alcalde ha hecho referencia al último conflicto del metal que fue actualidad nacional por los disturbios y a la situación de Navantia, afirmando que "estaban hablando de dignidad, de futuro, de carga de trabajo no de pedir dos duros más".

"Alguien que no somos nosotros, que llevamos haciendo barcos desde que éramos fenicios, ha decidido que tenemos que dejar el soplete y ponernos el mandil de camarero. El comercio y la hostelería está fantástico, pero es que nosotros además queremos hacer barcos y hay alguien que ha tomado esa decisión que no somos nosotros", ha añadido.

En este sentido, González ha defendido que "en el norte hay astilleros fantásticos y los astilleros de la Bahía son como el que más en equipamiento o en especialización", por lo que se ha preguntado "por qué tenemos que renunciar a hacer barcos".

Para el alcalde, "la impresión" es que Cádiz está olvidada y "pese a las llamadas, parece que la cobertura de los móviles está estropeada de Despeñaperros hacia arriba". "Ningún ministro me ha atendido, pero ninguno lleva sin atender a esta tierra durante años, es una situación estructural no es coyuntural", ha afirmado González, que ha añadido que "eso pasa porque no tenemos a nadie que nos represente en Andalucía".

Como ejemplo, el alcalde ha puesto lo sucedido en Airbus, "una fábrica modélica que está sostenida con dinero público". "Por qué cierra en Puerto Real, esto en Cataluña no pasa, con un Ezquerra en el Congreso no cierra ni una fábrica", ha argumentado.

"No tenemos ninguna voz en Madrid. Todos los diputados representan a su partido, ninguno a Andalucía, esa es la impresión que tengo. Por eso insisto en que necesitamos gente que represente a Andalucía", ha manifestado.

PRÓXIMAS MUNICIPALES

En cuanto a la opción de presentarse a las próximas elecciones municipales en 2023 ha asegurado que estará donde su gente, sus compañeros, le diga que esté.

En este sentido, ha añadido que han "invertido mucho sudor y lágrimas como para que esto se desmorone". "Dije ocho años y confío en que haya un relevo, y si no lo hay tendré que estar a disposición de mis compañeros y de mi ciudad, no hay otra", ha manifestado.

Finalmente, en cuanto a la celebración del Carnaval entre mayo (con concurso) y junio, ha afirmado que "va a ser raro porque somos de carnaval en febrero". No obstante, ha argumentado que si se quería que hubiese una oportunidad para celebrarlo "había que buscar un escenario más posible que en su fecha de invierno".

"La gente no lo entendió, es lógico porque nos gusta el carnaval en febrero, pero ha sido la realidad la que nos ha hecho entenderlo y al final todos lo están pasando y la diferencia es que todo el mundo está improvisando menos nosotros, que ya veníamos trabajando en ello", ha concluido.