El alcalde de La Línea (Cádiz) dice que es "un día histórico" porque "se ataca el principal problema que es el tránsito"

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, ha manifestado sobre el acuerdo sobre Gibraltar que se ha estado "al borde del precipicio", aunque ha señalado que "es un día histórico para estar contento, donde se ataca el principal problema que es el tránsito por la frontera".

En declaraciones a los periodistas, ha manifestado en este sentido que "el primer problema que teníamos que era el tránsito a través de la Verja parece que se va a garantizar y los más de 15.000 trabajadores que todos los días cruzan para trabajar en Gibraltar van a poder seguir yendo a sus puestos de trabajo, en principio, sin complicación alguna".

Así, ha recordado que de esas 15.000 personas en torno a 11.000 residen en La Línea y "el respiro que damos ante esta noticia es enorme, por lo que en ese aspecto hay un cierto grado de satisfacción". Igualmente, ha indicado que en la ciudad aproximadamente de media en una empresa del municipio un 30% de la facturación depende de clientes gibraltareños, ya sean empresas o particulares, por lo que "estas personas van a poder acceder a este espacio Schengen en condiciones de normalidad y también en motivo de alegría".

"Hay que tener en cuenta de que nos podríamos haber encontrado de que si hubiera habido un parón económico de personas que no pudieran venir de Gibraltar hacia La Línea a efectuar sus compras o cualquier tipo de desembolso que hicieran nos encontraríamos con un problema enorme y las tasas de desempleo se hubieran disparado hasta el infinito", ha añadido el alcalde, que ha afirmado que "por tanto el primer matchball salvado".

Juan Franco ha manifestado que cree que han estado "ante uno de los momentos más críticos que ha vivido esta ciudad desde 1969, que hemos ido viviendo este Brexit en diferido, ya que desde que se produjo el referéndum faltan escasos 12 o 13 días para que se cumplan nueve años y el arranque de las negociaciones fue hace ocho".

COSAS QUE SUENAN BIEN PERO HAY QUE VER EL DETALLE

El alcalde de La Línea ha señalado que "hay cosas que se han comentado hoy que suenan bien, pero nos gustaría ver después el detalle". En este sentido, ha apuntado que "se habla de cuestiones ambientales, fiscales, de la creación de un fondo para afrontar inversiones y la verdad que todo esto, aparentemente, da motivo para el optimismo".

Así, ha señalado que el Ayuntamiento "dentro de su escaso margen de maniobra, ha llevado a cabo sus deberes" y ha recordado las diferentes reuniones que ha tenido con el Defensor del Pueblo, el presidente de la Junta, en el Congreso o en Bruselas. "Menos con el obispo de Cádiz, creo que no hemos reunido con todos los que tenían algo que decir en esta materia", ha dicho.

Juan Franco ha destacado el trabajo del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, "que de los cinco con que nos ha tocado tratar es el que mayor conocimiento y creo que mayor grado de implicación ha mostrado ante este problema que para nosotros era una cuestión de vida o muerte".

"LOS PEROS"

No obstante, ha querido poner "los peros encima de la mesa", ya que "hay cuestiones que no se han tenido en cuenta". En este sentido, ha expicado que la pasada semana se presentó el PGOU, "que contaba con una frontera, con que todo ese espacio son instalaciones del Estado que tienen una finalidad concreta y contaba con un crecimiento de población concreto y determinado según las previsiones demográficas que teníamos efectuadas por el equipo redactor".

"¿Qué va a pasar ahora?", se ha preguntado el alcalde, que ha mostrado su "preocupación" porque teme, por ejemplo "que haya un pico en los precios de la vivienda en la ciudad, porque los pisos de frente de la frontera puede que hoy estén valiendo ya el doble que ayer". Igualmente ha indicado que "a partir de dentro de nada vamos a tener un aeropuerto en el pueblo, una noticia espectacular, ¿pero eso va a implicar que se vaya a necesitar parte del suelo del actual recinto ferial para la construcción de una terminal aeroportuaria? ¿se nos va a permitir que los edificios que están previstos construir ahí, al estar junto a un aeropuerto, tengan la altura que estaba prevista?".

"Se me generan muchísimas incógnitas que se han trasladado de forma constante y reiterada a todas y cada una de las autoridades con las que nos hemos reunido y de las cuales no hemos recibido respuesta", ha manifestado.

No obstante, Juan Franco ha afirmado que no quiere decir con eso que se van a "amargar el día, porque tampoco eso, ya que si me dicen hace un mes que iba a estar aquí, pues diría que donde hay que firmar, pero sí que hay también muchos temas que tratar, muchas incógnitas que resolver".

"Aquí si hay un municipio afectado directísimamente en un 90% del impacto que haya es La Línea de la Concepción y lo digo con todo el respeto al resto de municipios del Campo de Gibraltar, pero como empecemos con un tratamiento igual para todos, nos vamos a encontrar con una reproducción a otra escala de los problemas que esta ciudad ya tuvo en 1969, donde perdimos entre 30 y 40.000 habitantes y donde el plan de industrialización se acabó enfocando en implantar la refinería en San Roque, la acería en Los Barrios y potenciar en gran medida el puerto", ha manifestado el alcalde, que ha insistido en que "nosotros necesitamos un tratamiento diferenciado y ya esto lo venimos exponiendo desde el año 2015 cuando llegamos al Ayuntamiento".