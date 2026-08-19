El alcalde de La Línea tras un mes sin la Verja: "La ausencia de acuerdos hubiera sido una auténtica catástrofe"

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), durante el acto de demolición de la Verja de la Línea de la Concepción, junto alcalde de La Línea, Juan Franco. A 15 de julio de 2026, en Cádiz, Andalucía (España). Archivo - Pool Moncloa/Fernando Calvo - Archivo

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, ha asegurado este miércoles 19 de agosto la ausencia de acuerdos respecto a Gibraltar "hubiera sido una auténtica catástrofe" para su municipio, ya que "más de 11.000 personas" que residen a este lado de la frontera "habrían tenido graves problemas para acceder a su puesto de trabajo".

"Afortunadamente eso se ha despejado", se ha felicitado el alcalde en un audio difundido a los medios después de que se haya cumplido más de un mes desde el derribo de la Verja, la frontera física que separaba España de la colonia británica a través de La Línea de la Concepción.

No obstante, ha hecho hincapié en una serie de "anomalías" que ha considerado "hasta cierto punto normales" dentro de lo que es el funcionamiento de un acuerdo "tan complejo" como es el tratado sobre Gibraltar.

En concreto, ha citado a "ciertos problemas de ajustes en cuanto a temas de aduanas", sobre los que ha aclarado que "se están solventando", y a unos primeros días donde se produjeron "ciertas alteraciones de tráfico" en la salidad desde Gibraltar, al coincidir el desmantelamiento de la Verja y la libre circulación con el montaje y desarrollo de la feria local.

De hecho, este coincidencia ha hecho que La Línea esté notando este verano "mayor afluencia de público de fuera, muchos de ellos provenientes de Gibraltar", en palabras de Juan Franco.

El alcalde ya ha avanzado que en septiembre el Ayuntamiento irá revisando "punto por punto" con técnicos municipales las distintas posibilidades y la búsqueda de soluciones a los problemas detectados en estos primeros días sin frontera física, sobre todo relativos a burocracia y gestión.

A pesar de las "anomalías" detectadas en este primer mes, el alcalde ha asegurado que el balance que puede hacer hasta la fecha es "positivo".