El alcalde de El Puerto (Cádiz) acompaña al nuevo presidente del Consejo Local de Hermandades en su toma de posesión

El alcalde de El Puerto (Cádiz), Germán Beardo, junto a los miembros del Consejo Local de Hermandades y Cofradías. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO SANTA MARÍA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto (Cádiz), Germán Beardo, ha acompañado este domingo a Juan José Caballero Ramos en su toma de posesión como presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de la ciudad, tras su reelección para un nuevo mandato de cuatro años. El acto ha tenido lugar durante una solemne Eucaristía celebrada en la Basílica de Nuestra Señora de los Milagros, oficiada por el obispo de Asidonia-Jerez, monseñor José Rico Pavés.

La celebración ha servido también para formalizar la toma de posesión de los integrantes de la nueva Comisión Permanente del Consejo, que afronta así una nueva etapa al frente de la institución que coordina y representa al mundo cofrade portuense.

El alcalde ha felicitado a Juan José Caballero por su reelección y le ha trasladado, en nombre de toda la ciudad, "sus mejores deseos para este nuevo mandato, reconociendo también el trabajo desarrollado durante los últimos cuatro años y la dedicación de quienes forman parte del Consejo y de las distintas Hermandades y Cofradías".

Beardo ha destacado que "las hermandades forman parte de la historia y de la identidad de El Puerto y realizan durante todo el año una labor que va mucho más allá de la Semana Santa". "Son patrimonio vivo de nuestra ciudad, mantienen nuestras tradiciones, cuidan un legado artístico y cultural extraordinario y, además, desarrollan una importante labor social y solidaria", ha subrayado.

El primer edil ha asegurado que "el Ayuntamiento quiere seguir caminando de la mano del Consejo Local y de todas las Hermandades para engrandecer nuestra Semana Santa, proteger nuestro patrimonio y conseguir que el mundo cofrade siga creciendo y ocupando el lugar que merece en El Puerto".

En este sentido, Germán Beardo ha recordado el compromiso adquirido por el Gobierno municipal con las Hermandades y Cofradías, que este año se ha traducido en un incremento de la aportación municipal hasta alcanzar los 100.000 euros, "más del doble de la cantidad destinada en 2025".

El primer edil ha señalado que este respaldo responde a la voluntad de "seguir cuidando nuestras raíces y apostar por una tradición que forma parte del patrimonio cultural, histórico y sentimental de El Puerto, pero que también genera actividad, dinamiza nuestro centro histórico, atrae visitantes y contribuye a la economía de la ciudad".

El alcalde ha felicitado a los miembros de la nueva Permanente del Consejo, a quienes ha deseado "un mandato lleno de aciertos, unidad y proyectos", y ha agradecido al obispo de Asidonia-Jerez, monseñor José Rico Pavés, su presencia y acompañamiento a la comunidad cofrade portuense en una jornada especialmente significativa.