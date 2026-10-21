El alcalde de San Roque (Cádiz) pide a la Junta que favorezca la reactivación de la construcción de la depuradora

El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix. - AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE

SAN ROQUE (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

El alcalde de San Roque (Cádiz), Juan Carlos Ruiz Boix, ha exigido a la Junta Andalucía que permita la reactivación de las obras de construcción de la depuradora de San Roque-Los Barrios con la firma de la adenda del proyecto, recordando que se trata de unas obras que llevan "paradas desde hace más de un año".

En este sentido, ha añadido en una nota que la construcción de la depuradora de San Roque, que atenderá también a las poblaciones de La Línea y de Los Barrios, se encuentra a un 35% de su ejecución y "hace más de un año la empresa adjudicataria abandonó la obra".

Según ha indicado Ruiz Boix, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha reactivado la iniciativa después de que la sociedad estatal Acuaes resolviera formalmente el pasado marzo el contrato que mantenía con la empresa adjudicataria por un incumplimiento de los plazos y las condiciones de ejecución.

Acuaes adjudicó también en marzo la redacción de un proyecto de terminación, pero para ello se necesita que se complete la actualización del convenio de financiación que deben suscribir la Junta de Andalucía y la empresa pública comarcal Arcgisa con la sociedad estatal, ha explicado.

El alcalde ha señalado que la adenda al convenio resulta necesaria para actualizar tanto el importe de la inversión como los plazos de ejecución y la Junta "dispone desde hace meses de la propuesta de adenda y se está a la espera del acuerdo previo necesario para poder iniciar su tramitación".

"La Junta de Andalucía debe firmar la adenda para poder sacar la licitación de nuevo con el resto de la obra, un 65% de la misma, con un importe aproximado de 35 millones de euros, para lo que se cuenta con financiación europea", ha incidido Ruiz Boix, que ha señalado que durante este verano, a causa de la no depuración de las aguas, "se han dado en las playas sanroqueñas niveles altos de e-coli, aunque no lo suficiente como para cerrar las playas".

En este sentido, ha manifestado que dado que esta depuradora atenderá a una población cercana a los 100.000 habitantes, desde el Consistorio sanroqueño "se ve riesgo de que el próximo verano estos niveles puedan aumentar y provocar el cierre de algunas playas de la bahía", por lo que ha exigido a la Junta que "cuanto antes firme la adenda que permita continuar con la construcción de esta importante infraestructura".

Finalmente, ha afirmado que el Campo de Gibraltar "vuelve a estar abandonado, ya que otras actuaciones similares en la provincia, como en Barbate o Sanlúcar, ya se han iniciado las obras tras las actuaciones de la Junta, que en el caso de San Roque están durmientes".