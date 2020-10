Alcalde de San Roque (Cádiz) pide una solución "europea e innovadora" para el control fronterizo de Gibraltar

SAN ROQUE (CÁDIZ), (EUROPA PRESS)

El alcalde de San Roque (Cádiz), Juan Carlos Ruiz Boix, ha pedido que se busquen "fórmulas imaginativas" para solventar los problemas del Brexit y que no afecte a los habitantes de la zona. Así, ha demandado "que se encuentre una solución flexible, europea, innovadora y vanguardista" para el control de la frontera con Gibraltar, "como por ejemplo que los agentes de autoridad en estos dos espacios sean competencia de la UE, un cuerpo de Agentes de la Autoridad similar a los conocidos como Agentes Frontex".

Ruiz Boix ha señalado a Europa Press su disposición favorable a que Gibraltar "aún no siendo un Estado, se encuentre la fórmula adecuada que permita alcanzar los mismos objetivos que cumple el Acuerdo Schengen en 22 países de la UE".

El alcalde ha recordado que la abolición de las fronteras entre los países europeos se ha traducido en que los ciudadanos de cualquier país del mundo, cuando se encuentren en el Espacio Schengen, pueden cruzar libremente las fronteras interiores, lo que ha provocado también una mejora de la colaboración entre las policías de los países miembros y la colaboración judicial.

En este sentido, ha añadido que se trata de "que los vecinos de la Comarca puedan acudir a su centro de trabajo sin pasar por ninguna frontera, sin tener que mostrar el DNI, y al mismo tiempo que los vecinos de Gibraltar puedan visitar España sin mostrar su pasaporte, que puedan acudir libremente a los comercios de la comarca, generando riqueza y empleo".

A juicio de Ruiz Boix, para ello es necesario "que se encuentre una solución flexible para que el único control fronterizo que debe quedar sea en el aeropuerto y en el puerto de Gibraltar".

"Entendemos que hay líneas rojas que las dos partes no quieren cruzar y es difícil el comprender que tanto en el puerto como en el aeropuerto haya una presencia de los agentes de autoridad españoles únicamente, por lo que hay que ser flexibles, vanguardistas e innovadores y que esas fuerzas o agentes puedan ser empleados de la Unión Europea y que puedan desarrollar esa labor", ha apuntado.

Ruiz Boix ha señalado que "es una negociación difícil, porque Gibraltar no es un Estado miembro y el Reino Unido nunca fue miembro del acuerdo Schengen, pero sí que ha estado en esa mesa". Así, ha pedido "un esfuerzo para que se consiga", porque "la mejor noticia que se le podría dar a los gibraltareños y campogibraltareños también es que no exista ese control fronterizo, que no haya frontera o verja y que haya una fluidez total".