El alcalde de San Roque (Cádiz) presenta el presupuesto del Ayuntamiento para 2026 con más de 107 millones de euros

SAN ROQUE (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El alcalde de San Roque (Cádiz), Juan Carlos Ruiz Boix, y el teniente de alcalde de Hacienda, Fernando Vega, han presentado el documento inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento para 2026 con una cifra final que supera los 107,6 millones de euros, 14,2 millones más que en el ejercicio actual, lo que supone un incremento del 15%.

En una nota, el alcalde ha subrayado que un año más, San Roque es de los primeros consistorios españoles en hacer públicas sus cuentas para el próximo ejercicio. Asimismo, ha anunciado que la apuesta por la vivienda, tal y como se anunció a través del Plan Municipal de Vivienda y Suelo presentado la semana pasada, será uno de los ejes prioritarios de las cuentas del Ayuntamiento para 2026.

No obstante, Ruiz Boix ha incidido en que empleo, políticas sociales e inversiones seguirán siendo capítulos claves de unos presupuestos en los que, un año más, los impuestos directos a las familias seguirán al mínimo legal. En este sentido, ha explicado que parte del incremento presupuestario se debe a los 2,5 millones de euros que se obtendrán por intereses de depósitos bancarios.

En el presupuesto se incluyen también los números correspondientes a las empresas municipales Emadesa, Emroque, Multimedia y Amanecer. La cifra global, sin consolidar, supera los 120 millones de euros, pero se reduce a 107.614.540 euros una vez realizados los pertinentes ajustes en los capítulos de Transferencias Corrientes y Transferencias de Capital.

En cuanto a Ingresos, la mitad procederá de impuestos directos, como el IBI, el IAE y IVTM. Por impuestos indirectos se prevén 14 millones de euros, y otros 13 millones de las distintas tasas. Las transferencias corrientes de otras administraciones se cifran en 19,3 millones, y los ingresos patrimoniales en tres millones, ha explicado.

Ruiz Boix ha indicado que en todo caso, no se contemplan incrementos en la fiscalidad a las familias, de manera que la contribución para la vivienda habitual y el "sello del coche" seguirán en los mínimos que obliga la legislación nacional, así como las tasas de renovación de nichos de cementerios. También se volverá a bonificar el impuesto a la construcción y reforma de viviendas en San Roque y barriadas.

Respecto a los distintos capítulos de gastos, ha indicado que el referente a Personal supondrá casi 23 millones de euros, un 2% más que en 2025, y esto es así porque junto a la subida salarial prevista por el Gobierno de España se contemplan 14 nuevas plazas. En Gastos Corrientes se consignan 33,6 millones de euros, de los que más de un tercio (11,8 millones) se deben a partidas sociales.

Asimismo, ha señalado que las inversiones reales superan los 19,5 millones, y se incrementan en un 5% las cantidades asignadas a los planes de empleo de Emadesa y Amanecer. En este sentido, ha indicado que se destinarán casi 500.000 euros al Fondo de Contingencia, para utilizar preferentemente en caso de emergencias.

En lo referente a Vivienda, el alcalde ha explicado que se han previsto más de siete millones en el presupuesto para el Plan 2030, que prevé la construcción de 300 viviendas antes de esa fecha, y desde Emroque se invertirá en nuevas promociones de viviendas públicas y en la adquisición de suelo en distintos puntos del municipio, conforme a las directrices del Plan Municipal de Vivienda 2023 presentado la semana pasada.

Además de la finalización de la promoción en marcha en Taraguilla, se preve una partida para la adquisición de inmuebles deteriorados para su rehabilitación, con el objetivo de ponerlos a disposición de las personas inscritas en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda, ha apuntado.

En cuanto a los 11,87 millones de euros para Políticas Sociales, el incremento para Ayuda a Domicilio se sitúa en un 33%, y se destinan 6,8 millones, donde se contemplan las mejoras en el contrato con la adjudicataria y el incremento del precio por hora de trabajo hasta 19,34 euros, según ha explicado Ruiz Boix, que ha añadido que también se destinan 940.000 euros a la ayuda a domicilio de personas a la espera de que se les conceda la situación de Dependencia.

Igualmente, ha explicado que se prevé un millón y medio de euros para la gestión de las tres nuevas residencias de mayores. En cuanto a las ayudas sociales, se incrementan en un 10%, consignándose 214.000 euros a las económicas a las familias, casi 1,1 millones a la atención social y 435.000 para el alojamiento alternativo de personas con dependencia.

Por otra parte, ha indicado que las partidas para Cultura se incrementan en un 11,25%, con el objetivo de consolidar a San Roque como Ciudad Cultural de la provincia. La cantidad total supera el millón de euros, para invertir en los festivales ya en marcha y en actuaciones en el Teatro Juan Luis Galiardo y otros escenarios.

En cuanto a Deportes, la principal novedad, según ha expicado el alcalde, es la consignación de 100.000 euros para atraer al municipio competiciones de primer nivel nacional. También se destinarán 741.000 euros a las instalaciones deportivas y 341.000 a las distintas subvenciones a clubes y deportistas, con un total en el presupuestos de 1.182.00 euros.

En Educación, la partida para las distintas líneas de becas se situará en 120.000 euros, igual que las ayudas para la digitalización destinadas a jóvenes que cumplen los 18 años, mientras que para infraestructuras educativas se consignan 200.000 euros. Además, como novedad, se recogen 120.000 euros para ayudas para la obtención del carnet de conducir.

Finalmente, ha señalado que para Turismo se destinan 325.000 euros, para Participación Ciudadana 220.400 euros y ha destacado los 5,6 millones de euros para Limpieza Viaria, casi dos millones para servicios básicos de Parques y Jardines y otro medio millón para reposición de alumbrado público.