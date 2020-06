El alcalde de San Roque (Cádiz) rechaza la implantación de una planta fotovoltaica proyectada por la Junta

SAN ROQUE (CÁDIZ), 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Roque (Cádiz), Juan Carlos Ruiz Boix (PSOE), ha rechazado la implantación de una planta fotovoltaica de unos 500 hectáreas en el municipio, proyecto que ha sido presentado a la Junta de Andalucía, al asegurar que "choca con las previsiones municipales".

En una nota, Ruiz Boix ha señalado que aún ninguna empresa se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento para aportar información sobre un terreno de unas 500 hectáreas donde instalar una planta fotovoltaica, y que tan sólo se ha recibido un expediente de la Junta de Andalucía.

Según ha explicado, la Junta ha procedido a la apertura de un expediente a petición de una empresa, concretamente de Doha Jaén, que quiere poner en marcha en San Roque una planta fotovoltaica de 487,21 hectáreas de superficie.

El alcalde ha señalado que estas casi 500 hectáreas están ubicadas en la trasera de Miraflores, el margen de Taraguilla, así como que la planta rozaría la zona de actuaciones logísticas, y quedaría justo al lado del Pinar del Rey, "que además de ser una zona ecológica de alto valor, en los últimos años se ha incorporado al Parque Natural de los Alcornocales, y cuenta con mayor nivel de protección medioambiental".

Aunque los técnicos municipales están estudiando la propuesta de esta planta fotovoltaica, el alcalde ha manifestado que "se puede decir que no cabe esa actividad según el Plan General de Ordenación Urbana, ya que se trata de un suelo no urbanizable que no prevé esos usos, y además en el Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar, aprobado en el año 2012, tampoco se prevé esta actividad en ese suelo".

Así, ha advertido de que el proyecto "chocaría con la variante de la A7", que está proyectada que discurra "desde el cruce del Casino, en el municipio de San Roque, para atravesar las proximidades de la zona trasera de Miraflores, llegar a Los Barrios y desembocar en el Cortijo Real en Algeciras".

"Esa variante de algo más de 17 kilómetros, para la que estamos esperando la inversión, es una solución para el problema de movilidad que tiene hoy en día la comarca del Campo de Gibraltar con el colapso con la saturación que tiene la actual A7", ha añadido Ruiz Boix.

El alcalde ha incidido en que además de no contactar con el Ayuntamiento, "no cuentan con un documento de compatibilidad urbanística". "En esas consultas previas que ha iniciado la Junta de Andalucía, entendemos que llevan a adelantar que no se pueda realizar ese proyecto", ha añadido.

Por otro lado, el alcalde ha señalado que ve otra desventaja, que es que "genera escaso o debería decir nulo volumen de empleo, porque es una planta fotovoltaica de la que ya hay una en el municipio de 10 hectáreas en Guadarranque y se sabe cómo funciona, con únicamente algo de mantenimiento". "Creo que sería un total desperdicio para generaciones futuras tener esas 500 hectáreas ocupadas con una planta fotovoltaica que no da empleos", ha aseverado.

Además, el alcalde ha afirmado que el municipio "ya tiene una importante servidumbre eléctrica y una importante servidumbre de generación de electricidad, que aporta prácticamente un volumen de más de 2.500 megavatios en las instalaciones eléctricas de generación de electricidad que existen hoy en día en el municipio de San Roque".

"Aquellos que piensen que hay que localizar y ubicar nuevas plantas fotovoltaicas, que estudien sus propios municipios", ha manifestado el alcalde.