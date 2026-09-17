La alcaldesa de Jerez (Cádiz) anuncia que las zambombas comenzarán el 20 de noviembre

Archivo - La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en la Zambomba BIC. ARCHIVO. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha adelantado que las primeras zambombas podrán celebrarse en la ciudad a partir del viernes 20 de noviembre de 2026, prolongándose como viene siendo habitual hasta el 25 de diciembre.

En una entrevista en 7TV Jerez, recogida por Europa Press, la alcaldesa ha precisado esa fecha como inicio del periodo oficial de zambombas, declaradas desde 2015 como Bien de Interés Cultural (BIC).

De esta manera, la ciudad jerezana volverá a llenar sus calles de villancicos, tradicionales y flamencos, en unas fechas que el gobierno local ha instaurado poco a poco como habitual, en torno a la segunda quincena de noviembre. Ya el año pasado, estos festejos populares comenzaron el 21 de dicho mes, haciéndolo coincidir además con el encendido del alumbrado de Navidad.

Entre el 20 de noviembre y el 25 de diciembre, que se establecerá como el periodo oficial de zambombas, se espera que se organicen más de un centenar de ellas, sobre todo en fines de semana, siendo el puente de diciembre cuando la ciudad vivirá su pico máximo, ya que en esos días suelen organizarse en torno a medio centenar, la mayoría de hermandades que llenarán las plazas y puertas de sus iglesias de villancicos y fogatas.

También en esas fechas se organizará la Zambomba BIC, un festejo que suele contar con el apoyo de la Junta y la Diputación y que suele tener su celebración homóloga en Arcos de la Frontera. Esto se debe a que la declaración BIC se hizo a las zambombas de Jerez y Arcos, tras un expediente en el que se defendía que las mismas constituían "una manifestación cultural excepcional, única, múltidimensional y dinámica", siendo "una de las celebraciones navideñas más genuinas e interesantes de Andalucía".

En el decreto de la Junta del 9 de diciembre de 2015, consultado por Europa Press, se indica que la actividad se localiza principalmente en las áreas de Arcos de la Frontera y de Jerez de la Frontera. "La escasa distancia permite que sea un escenario en el que se comparta este universo común para la fiesta de tradición navideña con sus matices claramente diferenciados".

"Éstos aconsejan la consideración individualizada de cada una de ellas pero de forma complementaria, dado el denominador común de un mismo contexto de significación social, cultural e identitaria", continúa el decreto.

En 2025, la zambomba de Jerez BIC, inscrita en el Catálogo General de Patrimonio con este reconocimiento el 14 de diciembre de 2015, cumplió diez años bajo esta figura de protección como bien patrimonial inmaterial, en su tipología de actividad festivo- ceremonial.