La alcaldesa de Jerez (Cádiz) mantiene una reunión con comerciantes para conocer su 'Plan Estratégico Comercial'

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 31 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, junto con los tenientes de alcaldesa Agustín Muñoz, Jaime Espinar e Ignacio Martínez, y la delegada de Comercio, Nela García, ha mantenido una reunión con la junta directiva de la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Empresas de Servicios de Jerez (Acoje) para conocer de primera mano su 'Plan Estratégico Comercial'.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, en este contexto, García-Pelayo ha mostrado su interés por los detalles de un documento redactado por Acoje que es "clave" para establecer las líneas de actuación actuales y futuras del comercio del centro de la ciudad y que ha sido elaborado con el objetivo de "analizar la situación del comercio a día de hoy y definir actuaciones consensuadas que afecten al área del Centro Comercial Abierto de Jerez".

En este sentido, estos planteamientos pasan por mejorar la competitividad, la dinamización comercial, la modernización de los establecimientos e impulsar el concepto de un centro histórico jerezano atractivo para los habitantes de la ciudad y para los visitantes con un modelo de comercio sostenible y consolidado "que favorezca el desarrollo económico y social".

Además, este encuentro viene a reforzar la colaboración institucional entre el sector comercial y la administración local, teniéndose en cuenta también que este estudio se ha podido realizar en virtud de la subvención concedida por el Ayuntamiento de Jerez a esta asociación en función del Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026.

Por otra parte, la Administración local ha indicado que, a través de la Tenencia de Alcaldía de Coordinación de Servicios Públicos, en la que se enmarca la Delegación de Infraestructuras, ha invertido más de un millón de euros en obras destinadas a mejorar la accesibilidad en las calles y plazas de la ciudad.

El teniente de alcaldesa ha reconocido "el trabajo ingente y el esfuerzo que realiza este área municipal para desarrollar proyectos que mejoren los espacios públicos y para responder a las demandas ciudadanas y al día a día en la ciudad". Ha explicado que "el sentido de todas estas intervenciones ha sido preservar la accesibilidad y seguridad de los peatones, mejorando o sustituyendo el pavimento, cuando se encuentra deteriorado y supone un peligro o un impedimento, sobre todo entre las personas mayores y con movilidad reducida".