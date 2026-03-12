Aparece un nuevo delfín muerto en la playa de Santa Bárbara en La Línea

Delfín muerto aparecido en la playa en La Línea. - AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz) ha indicado que en la mañana de este jueves ha aparecido un nuevo delfín muerto en la playa de Santa Bárbara, según lo confirmado desde la delegación municipal de Playas que dirige el concejal Rafael León.

En una nota, ha recordado que se trata del segundo ejemplar de estas características que aparece sin vida en el litoral de levante a lo largo de las últimas semanas, tras la localización el pasado mes de febrero de un pequeño ejemplar de delfín muerto en la zona de Sobrevela. El animal encontrado permanecía en la orilla de la playa.

Tras darse aviso a la Policía Local que, a su vez, lo puso en conocimiento del 112, personal de la Delegación de Playas y una máquina de Mantenimiento Urbano han procedido a su traslado a una zona accesible para ser retirado por la empresa de control zoosanitario, continuando así el protocolo estipulado para este tipo de casos a fin de dictaminar las causas de la muerta una vez se practiquen los análisis oportunos.