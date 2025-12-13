Los apartamentos turísticos de la provincia de Cádiz registran más de 70.000 pernoctaciones en el mes de octubre

Entrada de un inmueble con apartamentos turísticos. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

CÁDIZ 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los apartamentos turísticos de la provincia de Cádiz registraron el pasado mes de octubre 70.858 pernoctaciones, lo que suponen más de 3.700 pernoctaciones más con respecto al mismo mes del año anterior. A pesar de ello, el número de visitantes ha registrado un descenso con respecto a octubre de 2024.

Según datos provisionales Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), recogidos por Europa Press, en 2024 esta forma de hospedaje registró 26.621 visitantes y 67.127 pernoctaciones, mientras que en octubre de este año se ha pasado a tener menos turistas, 23.077, pero más pernoctaciones, 70.858.

De esta manera, la provincia se sitúa la cuarta de Andalucía tanto en número de viajeros como en pernoctaciones registradas en apartamentos turísticos enelmes de octubre, por detrás de Málaga, Sevilla y Granada.

En cuanto a la procedencia de los turistas, 11.363 eran nacionales, que con una estancia media de 2,5, realizaron un total de 28.675 pernoctaciones. El resto, 11.714, eran turistas extranjeros, que produjeron 42.183 estancias, a una media de 3,6.

Por zonas turísticas de Andalucía, la Costa de la Luz de Cádiz tuvo en octubre a 19.572 turistas en sus apartamentos, con 61.201 pernoctaciones, siendo 23.488 nacionales y 37.713 extranjeros. En este caso, la Costa de la Luz pasa al segundo lugar a nivel andaluz, superada únicamente por la Costa del Sol de Málaga.

Teniendo en cuenta los datos por puntos turísticos andaluces, Barbate es la única localidad de la provincia de Cádiz cuyos apartamentos turísticos aparecen reflejados en la lista general de octubre. Lo hace con 2.270 turistas y 5.598 pernoctaciones, con una estancamedia de 2,5.