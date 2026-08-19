Arcos (Cádiz) ejecuta obras previas al derribo controlado en "dos semanas" del Puente de San Miguel, dañado en 2024

Archivo - Vista del puente de San Miguel, conocido como puente de hierro, en Arcos de la Frontera, cuya estructura se ha visto comprometida al ceder tres pilares metálicos debido a la fuerza del río Guadalete. - AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA - Archivo

ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Arcos de la Frontera (Cádiz), Miguel Rodríguez, ha informado este miércoles 19 de agosto sobre las obras necesarias para desviar la red de distribución de agua y la red de saneamiento que actualmente discurren bajo el Puente de San Miguel, conocido como puente de hierro, cuyo derribo controlado está previsto en unas "dos semanas", una vez finalicen estas tareas.

Esta infraestructura de hierro, con más de 100 años, sufrió daños estructurales en diciembre de 2024 al romperse una de las vigas que sostenía su estructura. Desde entonces, este puente ha permanecido cerrado al tráfico, acordonando su entrada y salida por motivos de seguridad.

"Todo se está resolviendo de la mejor manera posible en el menor tiempo posible", ha afirmado el alcalde de Arcos en una comparecencia ante los medios, estimando que la demolición de este puente centenario podría iniciarse en unas dos semanas, una vez finalicen las dos actuaciones que se están llevando a cabo.

Desde principios de este mes de agosto se trabaja en obras para desviar la red de distribución de agua y la red de saneamiento, habilitando un trazado alternativo que permita garantizar el servicio del Barrio Bajo una vez se inicien los trabajos de demolición.

En este sentido, Aqualia ha informado de que el jueves por la mañana se producirá una interrupción temporal del suministro de agua. Durante este periodo se llevará a cabo la conexión de las nuevas tuberías de la red alternativa, lo que permitirá dejar fuera de servicio las antiguas conducciones que discurren bajo el Puente de San Miguel y avanzar así hacia su derribo.

Según ha trasladado el alcalde, llevar a cabo un derribo en este tipo de infraestructuras es "un trabajo bastante complejo" teniendo en cuenta la ubicación en la que se encuentra el puente. En ese sentido, ha indicado que está en una zona donde "los accesos son bastante estrechos y dificultosos" y la maquinaria que tiene que acceder es "grande".

Es por eso que también se están ejecutando trabajos de acondicionamiento en la zona situada bajo el puente para habilitar los accesos y las plataformas necesarias para la entrada y el posicionamiento de la maquinaria pesada que intervendrá en el proceso de demolición.

Los trabajos previos se encuentran ya en su fase final, por lo que, una vez completadas estas actuaciones y retiradas las antiguas conducciones, se podrá dar comienzo al desmontaje y posterior derribo controlado del antiguo Puente de San Miguel, como paso previo para volver a recuperar "este acceso de vital importancia para nuestra ciudad", en palabras del alcalde.

Cabe recordar que durante el episodio de borrascas de enero y febrero, este puente se vio comprometido por la crecida del río Guadalete a su paso por este pueblo de la Sierra de Cádiz, que provocó que cediera un pilar. Ante esto, el Ayuntamiento ejecutó actuaciones de emergencia centradas en el refuerzo estructural de los pilares del puente, creando escolleras más grandes.

En otro orden de cosas, Miguel Rodríguez ha informado sobre una reunión de seguimiento con Dominio Público Hidráulico para analizar los trabajos de limpieza del río Guadalete, los cuales "van a muy buen ritmo".

"Se está haciendo un trabajo bastante bueno para que nuestro río vuelva a estar en las mejores condiciones posibles", ha aseverado al respecto.