La Armada conmemora en Cádiz los 50 años de la entrada en servicio de los buques 'Malaspina' y 'Tofiño'

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

La Armada ha celebrado en la Base Naval de La Carraca, en San Fernando (Cádiz), el 50 aniversario de la entrada en servicio de los buques hidrográficos 'Malaspina' (A-31) y 'Tofiño' (A-32), dos unidades emblemáticas que han sido "fundamentales" en la seguridad marítima de España y en la actualización de su cartografía oficial a lo largo de cinco décadas.

Presidido por el almirante de la Flota, José Enrique Delgado Roig, acompañado del comandante-director del Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM), capitán de navío Francisco Díaz Rodríguez, el acto ha rendido homenaje a estas unidades y a las generaciones de hidrógrafos que han formado parte de ellas.

En una nota, la Armada ha explicado que a lo largo de estos 50 años de servicio, los buques han desarrollado campañas hidrográficas en toda la costa española y aguas internacionales de interés, además de ser objeto de sucesivas modernizaciones, incorporando sistemas batimétricos avanzados, tecnologías de posicionamiento de última generación y la capacidad de operar con vehículos no tripulados de superficie.

Durante el acto, se ha hecho un reconocimiento a los miembros de las dotaciones que han pertenecido a estos buques, destacando entre ellos al comandante más antiguo de los presentes, el capitán de navío Juan Nodar Criado, antiguo comandante del 'Malaspina' (1993-1995) y ex director del IHM.

También se ha reconocido al militar con mayor permanencia embarcado, el capitán Fernando Manzanedo Gutiérrez, destinado en el 'Tofiño' desde 2009, y al miembro más joven de las dotaciones actuales, la marinero Mireya Mel Rodal, heredera de la tradición hidrógrafa.

El comandante-director del IHM, ha resaltado en su intervención en este acto "la relevancia de la hidrografía para la seguridad marítima y el desarrollo de las naciones ribereñas", subrayando además "la importancia de seguir avanzando en la modernización de la flota hidrográfica", un proceso que "asegura que la Armada siga a la vanguardia de la tecnología y los retos operacionales del futuro".

El 'Malaspina' toma su nombre del brigadier Alejandro Malaspina, marino ilustrado de la Real Armada y comandante de la célebre expedición político-científica de 1789-1794. Por su parte, el 'Tofiño' honra al jefe de Escuadra, Vicente Tofiño de San Miguel, matemático, astrónomo y autor del 'Gran Atlas Marítimo' de las costas de España.

El Instituto Hidrográfico de la Marina está integrado en la Fuerza de Acción Marítima (FAM), que dentro de la Flota se encarga con un enfoque integral de asegurar la cooperación permanente con los diversos organismos de la administración con competencias en el ámbito marítimo, lo que constituye la contribución de la Armada a la acción del Estado en la mar.

Este instituto desarrolla "una importante función de Estado" en materia de seguridad marítima, al ser el organismo productor de la cartografía oficial de España y de las publicaciones náuticas de uso obligatorio para el navegante.