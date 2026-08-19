La Armada lleva a cabo el relevo de comandantes en los cuatro buques con sede en Cádiz

Nuevos comandantes de los cuatro buques del Mando de las Unidades de Acción Marítima en Cádiz (Mardiz), con base en la Estación Naval de Puntales en Cádiz. - LA ARMADA

CÁDIZ 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los cuatro buques del Mando de las Unidades de Acción Marítima en Cádiz (Mardiz), con base en la Estación Naval de Puntales en Cádiz, han llevado a cabo este verano los relevos de sus comandantes en distintas ceremonias de entrega de mando que se celebraron entre el 9 y el 23 de julio.

En una nota, la Armada ha indicado que la entrega de mando de un buque es "un momento de especial relevancia, que tiene un profundo sentido castrense". El acto consiste en la entrega del bastón de mando por parte del comandante saliente al comandante entrante, y el juramento del cargo de este último frente a la dotación.

Cada acto tuvo además su propio sello, ya que hubo entregas de mando navegando en aguas de la Bahía de Cádiz, sobre la cubierta de vuelo de un patrullero y en el Arsenal de La Carraca.

El 9 de julio se llevó a cabo el relevo del remolcador de altura 'La Graña' (A-53), con una ceremonia celebrada en la mar, a bordo del propio buque. En ella, el teniente de navío Luis Astorga Boccherini relevó al teniente de navío Juan Antonio Rodríguez-Guerra Salgueiro.

El 'La Graña' es un colaborador de la Flota, ya que apoya el adiestramiento de otras unidades remolcando blancos y recuperando torpedos y minas de ejercicio, y coopera con el Ejército de Tierra, el Ejército del Aire y otros organismos del Estado. Su nuevo comandante, especialista en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ha estado destinado en la fragata 'Canarias', el patrullero 'Alborán' y el buque 'Cantabria'.

El 17 de julio en la Base Naval de La Carraca (San Fernando) el buque auxiliar 'Mar Caribe' (A-101) despidió al capitán de Corbeta Álvaro de Agustín Búa, que tras dos años y más de 9.390 millas navegadas, la mayoría llevando apoyo logístico a los peñones e islas de soberanía del norte de África y a la isla de Alborán, entregó el mando al capitán de Corbeta Pedro López Montoya.

El nuevo comandante es piloto naval y ha volado en los reactores de la 9a Escuadrilla de la Flotilla de Aeronaves durante la mayor parte de su carrera. Además, ha estado destinado en la fragata 'Navarra' y ha mandando el patrullero 'Isla de León'.

El 21 de julio, sobre su cubierta de vuelo, el patrullero de altura 'Vigía' (P-73) celebró el relevo del capitán de Corbeta Alfredo Rodríguez González, que tras dos años y más de 200 días de mar cedió el mando al capitán de Corbeta Luis Felipe Bausá García.

El 'Vigía', tercer buque de la Armada en llevar este nombre y en servicio desde 1993, dedica sus singladuras a las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión como contribución de la acción del Estado en la mar.

Su nuevo comandante, natural de Badajoz aunque mallorquín de cuna, es especialista en Sistemas de Combate. Ha estado destinado en las fragatas 'Cristóbal Colón' y 'Méndez Núñez', el buque de acción marítima 'Tornado' y el portaaeronaves 'Juan Carlos I', así como en el Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad (CGMAD), y ha mandado el patrullero 'Toralla'.

Cerró el ciclo de relevos, el 23 de julio con el patrullero 'Medas' (P-26), que entregó el mando del teniente de Navío Santiago González-Aller Rodríguez al teniente de Navío Pablo Martínez Truchaud.

El 'Medas' es el que más tiempo lleva en servicio para la Armada de los cuatro. Fue construido en 1980 en los astilleros de la Bazán de San Fernando y sigue plenamente operativo en cometidos de presencia, vigilancia y disuasión en aguas del Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán. Durante el último año, ha realizado 80 días fuera de base, la mayor parte contribuyendo a estos cometidos.

El nuevo comandante nació en Madrid en febrero de 1992. Es especialista en Sistemas de Combate y ha estado destinado en las fragatas 'Numancia' y 'Santa María', en el cazaminas 'Tajo' y en el Estado Mayor de la 41 Escuadrilla de escoltas como jefe de las secciones de operaciones y planes.

Los cuatro buques comparten una misma vocación: proteger los intereses marítimos nacionales y vigilar los espacios marítimos de soberanía, cooperando permanentemente con los organismos de la administración con competencias en la mar, como ha indicado la Armada, resaltando además que comparten "un mismo hogar", al ser Cádiz la ciudad de la que sus dotaciones forman parte.

Con estos relevos, los nuevos comandantes asumen "el honor y la responsabilidad" de continuar esa labor al servicio de España y de la bahía que los acoge.