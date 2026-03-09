La Armada localiza la figura del Niño Jesús que acompañaba a La Galeona que desapareció durante los temporales en Cádiz

Rescate de la imagen de La Galeona por parte de la Armada tras haber caído al mar por los efectos del temporal en la Bahía de Cádiz. - APBC

CÁDIZ 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Buceo de Cádiz, con base en la Estación Naval de Puntales, ha localizado este lunes, a unos 20 metros de donde se encontró a La Galeona en el entorno del faro del mismo nombre, la imagen del Niño Jesús que llevaba en los brazos, así como una de las manos de la Virgen. Cabe recordar que la imagen de La Galeona se ubicaba en lo más alto del faro y cayó al mar durante el temporal el 29 de enero.

Según ha explicado la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) en una nota, tras el rescate de la reproducción de la imagen de Nuestra Señora del Rosario el pasado 18 de febrero, se advirtió la pérdida del Niño Jesús, así como de la corona y de ambas manos, lo que ha llevado a la Unidad de Buceo a realizar nuevas inmersiones en su búsqueda.

Así, este lunes, aprovechando que no había mucha mar de fondo, el equipo se ha repartido en dos, la mitad en configuración en superficie y la otra mitad buceando. Ambas piezas se encontraban a unos 20 metros de donde se halló La Galeona y debajo de un bajo.

Según ha indicado la APBC, la localización del Niño Jesús, que estaba enterrado, ha sido posible porque velaba el batón un poco. Asimismo, ha señalado que se encuentra en perfecto estado.

Tras la desaparición de la reproducción de La Galeona que coronaba el faro como consecuencia del temporal el pasado 29 de enero, la Comandancia Naval de Cádiz ofreció a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz sus medios para localizar y rescatar la imagen, rescatándola el 18 de febrero.

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz ha reiterado su agradecimiento a la Comandancia Naval de Cádiz y al personal que ha participado en el rescate la actuación de la Unidad de Buceo de Cádiz integrada en la Fuerza de Acción Marítima (FAM).